به گزارش خبرنگار مهر ، عباس قدرتی صبح جمعه در جشنواره سیب شیروان که در روستای اوغاز برگزار شد، اظهار کرد: از مجموع پنج‌هزار هکتار باغ سیب در خراسان‌شمالی، سه‌هزار هکتار در شهرستان شیروان قرار دارد که نشان‌دهنده ظرفیت بالای این منطقه در تولید این محصول است.

وی با بیان اینکه کشاورزی محور توسعه خراسان‌شمالی به شمار می‌رود، افزود: برای رونق این بخش باید زنجیره تولید در حوزه‌های مختلف کشاورزی تکمیل شود تا محصولات با ارزش افزوده بیشتری به بازار عرضه شوند.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشاورزان بیان کرد: تولیدکنندگان زمان و تلاش زیادی برای تولید محصولات صرف می‌کنند، اما در زمان عرضه، سود متناسب با زحمات خود به دست نمی‌آورند؛ ازاین‌رو، توسعه فرآوری و سامان‌دهی مراحل تولید و عرضه می‌تواند نقش مهمی در افزایش درآمد آنان داشته باشد.

قدرتی با تأکید بر ظرفیت باغ‌های سیب شیروان ادامه داد: وجود سه‌هزار هکتار باغ سیب در این شهرستان، فرصت مهمی برای توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال است و باید با برنامه‌ریزی مناسب، زمینه افزایش ارزش اقتصادی این محصول فراهم شود.

وی در ادامه با اشاره به ظرفیت راه‌اندازی سایت پرتودهی محصولات کشاورزی در شیروان اظهار کرد: راه‌اندازی این سایت می‌تواند ظرفیت جدیدی برای تقویت و پایداری بخش کشاورزی شهرستان ایجاد کند و لازم است از قابلیت‌های این فناوری در مسیر توسعه کشاورزی بهره گرفته شود.

نماینده مردم شیروان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به کاربرد فناوری پرتودهی در زنجیره تأمین برخی محصولات، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های آن در بخش کشاورزی تأکید کرد.

قدرتی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات جذب‌شده برای توسعه زیرساخت‌های شهرستان اشاره کرد و گفت: امسال هفت‌هزار میلیارد ریال اعتبار برای بخش درمان و هفت‌هزار میلیارد ریال برای حوزه راه جذب شده است.

وی افزود: همچنین ۹ هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای طرح آب‌رسانی اختصاص یافته که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز شهرستان شیروان ایفا کند.