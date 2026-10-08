ثبت ۱۳۳۳ حادثه کوهستانی در نیمه نخست سال ۱۴۰۵

به گزارش روابط عمومی سازمان امدادونجات؛بابک محمودی، گفت: در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، یک‌هزار و ۳۳۳ حادثه در مناطق کوهستانی کشور به ثبت رسید که در جریان این حوادث ۷۵۴ نفر مصدوم شدند، از این تعداد ۵۵۶ نفر برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل و ۷۷ نفر نیز در محل حادثه درمان شدند.

وی افزود: نیروهای امدادی در این مدت ۱۴۵ مورد نجات فنی را انجام دادند و ۳۸۱ نفر از افرادی که در مناطق کوهستانی دچار مشکل شده بودند، به مناطق امن منتقل شدند. همچنین ۶ مورد عملیات رهاسازی جان‌باختگان در حوادث کوهستان انجام گرفت.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با مقایسه این آمار با ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ گفت: تعداد حوادث کوهستانی از ۹۴۹ مورد در سال گذشته به یک‌هزار و ۳۳۳ مورد در سال جاری رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۸.۸۵ درصدی است. شمار مصدومان نیز از ۶۹۴ نفر به ۷۵۴ نفر افزایش یافته و ۸.۶۴ درصد رشد داشته است.

محمودی ادامه داد: تعداد مصدومان انتقالی نیز با افزایش ۲۰.۱ درصدی از ۴۶۳ نفر در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴ به ۵۵۶ نفر در مدت مشابه سال ۱۴۰۵ رسیده است. در مقابل، تعداد مصدومان درمان‌شده در محل از ۱۱۵ نفر به ۷۷ نفر کاهش یافته که معادل ۳۳.۰۴ درصد کاهش است.

وی اضافه کرد: در بخش عملیات نجات فنی نیز ۱۴۵ مورد در ۶ ماهه نخست امسال ثبت شده که نسبت به ۱۷۱ مورد در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵.۲ درصد کاهش داشته است. همچنین رهاسازی جان‌باختگان از پنج مورد به ۶ مورد و انتقال افراد به مناطق امن از ۲۶۹ نفر به ۳۸۱ نفر افزایش یافته که به‌ترتیب رشد ۲۰ درصدی و ۴۱.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اشاره به ورود به فصل سرد سال و احتمال تغییرات ناگهانی شرایط جوی در ارتفاعات، از کوهنوردان خواست با جدیت بیشتری اصول ایمنی را رعایت کنند و گفت: کوهنوردان به هیچ عنوان به‌صورت انفرادی اقدام به صعود نکنند و برنامه‌های کوهنوردی را با همراهی افراد آشنا به مسیر و متناسب با توان جسمی و فنی خود انجام دهند.

محمودی تأکید کرد: بررسی وضعیت جوی و مسیر پیش از حرکت، توجه به هشدارهای هواشناسی، همراه داشتن تجهیزات کامل و استاندارد متناسب با فصل، لباس گرم، کفش مناسب، آب و غذای کافی و وسایل ارتباطی از الزامات صعود در فصل سرما است.

وی همچنین اطلاع خانواده یا افراد مورد اعتماد از مسیر و زمان رفت‌وبرگشت را ضروری دانست و افزود: در صورت نامساعد شدن شرایط جوی، کوهنوردان باید از ادامه مسیر و اصرار بر صعود خودداری کنند و ایمنی را بر رسیدن به قله مقدم بدانند.

رئیس سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر خاطرنشان کرد: افزایش حوادث و به‌ویژه رشد شمار مصدومان انتقالی و افرادی که نیاز به انتقال به مناطق امن داشته‌اند، ضرورت توجه بیشتر به پیشگیری و رعایت اصول ایمنی در کوهستان را نشان می‌دهد، بنابراین کوهنوردان با توجه به شرایط فصل زمستان، از صعودهای انفرادی و برنامه‌های پرخطر بدون تجهیزات و آمادگی لازم پرهیز کنند.