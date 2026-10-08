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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۴۳

پیکر سومین مفقودی سیلاب در رودخانه اترک پیدا شد

پیکر سومین مفقودی سیلاب در رودخانه اترک پیدا شد

گنبدکاووس- فرماندار گنبدکاووس از پیدا شدن پیکر سومین فرد مفقودشده در جریان سیلاب اخیر گلستان در رودخانه مرزی اترک خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این فرد پس از چندین روز عملیات جست‌وجو در حوزه شهرستان گنبدکاووس پیدا شد.

وی با قدردانی از نیروهای امدادی و عملیاتی، مرزبانی، انتظامی، بسیج و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات، اظهار کرد: مردم شریف منطقه و به‌ویژه جوانان با احساس مسئولیت و بدون چشمداشت، در کنار نیروهای امدادی و عملیاتی قرار گرفتند و با استفاده از توان، تجربه و امکانات محلی در روند جست‌وجو مشارکت کردند.

فرماندار گنبدکاووس افزود: همراهی مردم و مسئولان در این حادثه نشان داد که در شرایط سخت، همه ظرفیت‌ها برای نجات انسان و حفظ کرامت انسانی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی همچنین از فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان مراوه‌تپه، بخشداران، شهردار و شورای اسلامی شهر کرند، نیروهای اجرایی و پشتیبان و همچنین اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که در اطلاع‌رسانی و پیگیری این حادثه نقش داشتند، قدردانی کرد.

هاشمی با ابراز همدردی با خانواده فرد جان‌باخته، گفت: اگرچه پایان عملیات جست‌وجو با خبر تلخ یافتن پیکر و فقدان این عزیز همراه بود، اما تلاش خستگی‌ناپذیر و همدلی همه افرادی که برای یافتن او پای کار آمدند، شایسته تقدیر و احترام است.

وی برای جان‌باخته رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده داغدار وی صبر و شکیبایی مسئلت کرد.

کد مطلب 6971994

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