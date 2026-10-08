پیکر سومین مفقودی سیلاب در رودخانه اترک پیدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی شامگاه پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این فرد پس از چندین روز عملیات جست‌وجو در حوزه شهرستان گنبدکاووس پیدا شد.

وی با قدردانی از نیروهای امدادی و عملیاتی، مرزبانی، انتظامی، بسیج و سایر دستگاه‌های مشارکت‌کننده در این عملیات، اظهار کرد: مردم شریف منطقه و به‌ویژه جوانان با احساس مسئولیت و بدون چشمداشت، در کنار نیروهای امدادی و عملیاتی قرار گرفتند و با استفاده از توان، تجربه و امکانات محلی در روند جست‌وجو مشارکت کردند.

فرماندار گنبدکاووس افزود: همراهی مردم و مسئولان در این حادثه نشان داد که در شرایط سخت، همه ظرفیت‌ها برای نجات انسان و حفظ کرامت انسانی در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند.

وی همچنین از فرماندار و مجموعه مدیریت شهرستان مراوه‌تپه، بخشداران، شهردار و شورای اسلامی شهر کرند، نیروهای اجرایی و پشتیبان و همچنین اصحاب رسانه و فعالان فضای مجازی که در اطلاع‌رسانی و پیگیری این حادثه نقش داشتند، قدردانی کرد.

هاشمی با ابراز همدردی با خانواده فرد جان‌باخته، گفت: اگرچه پایان عملیات جست‌وجو با خبر تلخ یافتن پیکر و فقدان این عزیز همراه بود، اما تلاش خستگی‌ناپذیر و همدلی همه افرادی که برای یافتن او پای کار آمدند، شایسته تقدیر و احترام است.

وی برای جان‌باخته رحمت و مغفرت الهی و برای خانواده داغدار وی صبر و شکیبایی مسئلت کرد.