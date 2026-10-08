محموله سِت سرم رسوب شده در گمرک ترخیص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی افزود: ۴ محموله کالای پزشکی حساس و مورد نیاز کشور شامل ۴۰ هزار و ۳۲۰ کیلوگرم، سِت سرم رسوب شده در گمرک شهید رجایی بندرعباس، با دستور قضایی این دادستانی ترخیص و وارد بازار شد.

دادستان تهران اظهار داشت: این محموله‌ها در دی‌ماه سال گذشته از یکی از کشورها به مقصد بندرعباس بارگیری شده بود و با توجه به استنکاف شرکت حامل از تحویل بار به مالک، بیش از ۱۵۰ روز در گمرک شهید رجایی بندر عباس معطل مانده بود.

وی با اشاره به اهتمام دادستانی تهران در تعیین تکلیف کالاهای استراتژیک و مورد نیاز کشور تصریح کرد: شرکت‌های مالک و حامل این بار هر دو ایرانی هستند و با توجه به اینکه شرکت حامل با حدوث شرایط جنگی، در میانه راه درخواست مبالغ مازاد بر کرایه حمل، به میزان ۱۰ برابر نموده و از تحویل کالا خودداری کرده است؛ با شکایت شرکت مالک، پرونده‌ای در دادسرای ناحیه ۲۰ تهران (ویژه رسیدگی به امور بین الملل) تشکیل شد و حسب تحقیقات مقدماتی و ادله جمع آوری شده، تخلف شرکت حامل محرز و طی شرحی به گمرک اعلام شد با توجه به نیاز شبکه بهداشت و درمان کشور، بر اساس مدارک موجود و بدون نیاز به مانیفست و ترخیصیه، نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص فوری بار اقدام کنند.