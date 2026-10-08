به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه جراره در دیدار با مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، مسائل و مطالبات حوزه آب استان را بررسی و بر تسریع در اجرای طرح‌های آبرسانی تأکید کرد.

جراره در این دیدار با اشاره به ضرورت تأمین پایدار آب شهرستان قشم، خواستار تسریع در راه‌اندازی آب‌شیرین‌کن غدیر (حرا) شد و گفت: با توجه به تکمیل خطوط انتقال، لازم است این آب‌شیرین‌کن در کوتاه‌ترین زمان ممکن وارد مدار شود تا بخشی از مشکلات تأمین آب قشم برطرف شود.

وی افزود: مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برای تسریع در اجرای این طرح قول مساعد داد و مقرر شد بخشی از اعتبارات مورد نیاز نیز تأمین شود.

نماینده مردم هرمزگان همچنین تأمین آب مناطق سیاهو، رویدر، کهورستان، گهره، قطب‌آباد، فین، رضوان، سرزه و شهرستان حاجی‌آباد را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مسئولیت اجتماعی آب‌شیرین‌کن‌ها و انتقال آب خلیج فارس برای آبرسانی به روستاهای واقع در مسیر خط انتقال، با نیاز حدود ۱۵ هزار مترمکعب آب، مورد بررسی قرار گرفت.

جراره ادامه داد: با قول مساعد امینی، مقرر شد تأمین آب مورد نیاز این مناطق از مسیرهای پیش‌بینی‌شده پیگیری و اجرایی شود.

وی همچنین بر ضرورت اختصاص اعتبار برای اصلاح و بازسازی شبکه‌های فرسوده آب در روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه تأکید کرد و خواستار توجه ویژه به این موضوع شد.

نماینده مردم هرمزگان در بخش دیگری از این دیدار، موضوع تأمین اعتبار و رفع موانع اداری تصفیه‌خانه پیامبر اعظم بندرعباس را مطرح کرد و بر ضرورت تسریع در روند اجرایی این طرح تأکید کرد.