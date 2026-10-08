کمیته حقیقت یاب ماهیت جنایت جنگی حمله به مدرسه میناب را تایید کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، عسکر جلالیان اظهار کرد: موضع‌گیری یا خروج آمریکا از شورای حقوق بشر، رافع مسئولیت آن کشور در قبال نقض‌هایی که مرتکب شده نیست و این موضوع باید در مجامع و سازوکارهای بین‌الملی پیگیری شود.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تأکید کرد: تلاش می‌کنیم با نگاه حقوقی و در ۲ سطح ملی و بین‌المللی، آنچه در میناب رخ داده به‌صورت دقیق مستندسازی شود تا امکان استفاده از این مستندات در محاکم بین‌المللی فراهم باشد.

وی تاکید کرد: حمایت از کودکان نیازمند یک عزم و بیداری جهانی است و برای ایجاد این بیداری، همه افراد در هر جایگاهی مسئولیت دارند و مدیران، خبرنگاران و فعالان اجتماعی باید برای آگاهی‌رسانی و دفاع از حقوق کودکان تلاش کنند.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت کودکان کار در هرمزگان نیز با اشاره به حضور تعداد قابل توجهی از کودکان اتباع در میان کودکان کار استان، تأکید کرد: توصیه من به مدیران استان این است که میان کودک ایرانی و غیرایرانی تفاوتی قائل نشوند و برای جلوگیری از آسیب دیدن همه این کودکان، تدابیر لازم را در نظر بگیرند.

جلالیان ادامه داد: اگر کودکی از اتباع در استان حضور دارد و اقامت خانواده او غیرمجاز است، باید برای تعیین تکلیف وضعیت اقامت خانواده تدبیر شود و اگر حضور او قانونی است نیز باید شرایطی فراهم شود که کودک در چرخه کار قرار نگیرد و از حمایت‌های واقعی و لازم برخوردار باشد.

وی خاطرنشان کرد: حمایت از کودکان کار باید به‌گونه‌ای باشد که نخست از قرار گرفتن کودک در محیط کار جلوگیری شود و حقوق و منافع کودک، فارغ از تابعیت او، مورد توجه قرار گیرد.

جلالیان سفر خود به هرمزگان را فرصتی برای بررسی میدانی وضعیت کودکان و ظرفیت‌های موجود در استان دانست و بر اهمیت تقویت برنامه‌های حمایتی و حقوقی در این حوزه تأکید کرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های هرمزگان و اقدامات انجام‌شده در حوزه حمایت از کودکان، اظهار امیدواری کرد روند موجود با جدیت بیشتری ادامه یابد و حمایت از کودکان در همه نقاط استان، به‌ویژه مناطق دور از مرکز، با رویکردی منسجم و هدفمند دنبال شود.