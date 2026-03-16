جنایت بزرگ در مدرسه میناب مأموریت های حقوق بشر را زیر سوال برده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جنایت آمریکا در هدف قرار دادن مدرسه شجره طیبه شهر میناب در روزهای نخست تجاوز نظامی مشترک با رژیم صهیونیستی به ایران، بریده‌ای از واقعیت حقوق بشر آمریکایی است.

این جنایت که در سطح بین‌المللی به‌صورت گسترده محکوم شد، ادامه جنایت‌هایی است که رژیم صهیونیستی علیه کودکان کشورهای منطقه انجام می‌دهد.

در همین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی حقوق کودک تصریح کرد:برای تکرار نشدن این جنایت نه‌تنها در ایران بلکه در سراسر جهان، محکومیت رسمی و هماهنگ آن در عرصه جهانی ضرورت دارد.

جلالیان گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی در نهم اسفند ۱۴۰۴ حمله ددمنشانه‌ای را علیه ایران آغاز کردند و درپی حمله‌های متعدد این ۲ بازیگر به مناطق مختلف کشور نقض‌های مختلفی از حقوق بشر رقم خورد؛ یکی از اتفاق‌های بسیار ناراحت‌کننده که زخمی کاری و جدی بر پیکر حقوق بشر و پیکر حقوق کودک محسوب می‌شود، حمله به مدرسه شهر میناب است.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک با بیان اینکه بر اثر حمله آمریکا به مدرسه شجره طیبه شهر میناب ۱۶۸ کودک بی‌گناه به شهادت رسیدند، گفت: وزیر دادگستری به‌عنوان رئیس شورای هماهنگی مرجع ملی حقوق کودک در همین رابطه نامه‌ای خطاب به مدیر منطقه‌ای یونیسف (آژانس کودکان سازمان ملل) تنظیم و ارسال کرد؛ این نامه در ۱۹ اسفند تقدیم وزیر امور خارجه شد تا از مجرای دیپلماتیک تحویل مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا شود؛ وزیر دادگستری در این نامه ضمن تشکر از اقدام بسیار به‌جا و به موقع و منطقی نمایندگی یادشده در تهران، از مدیر منطقه‌ای خاورمیانه و شمال آفریقا درخواست کرد تا نمایندگی‌های‌ تحت ماموریت وی نیز این اقدام ددمنشانه و غیرانسانی را محکوم کرده و به‌صورت رسمی این اعلام موضع را انجام دهند.

وی در ادامه گفت: در این نامه تصریح شده است که مفاد و مواد مختلف کنوانسیون حقوق کودک به‌ویژه مفاد یک و چهار ماده ۳۸ کنوانسیون حقوق کودک تاکید دارد که اگر جنگی به هر دلیلی میان کشورها رخ دهد، طرفین باید تمام تدابیر را به‌کار گیرند تا به کودکان آسیبی وارد نشده و حقوقشان نقض نشود.

جلالیان در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در این جنگ نابرابر که توسط آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایران تحمیل شد، مستقیما و عامدانه مدرسه دخترانه میناب هدف قرار گرفت و تعداد زیادی از کادر و کودکان مدرسه به دلیل این حمله به شهادت رسیدند؛ این جنایت نقض صریح بندهای یک ‌و چهار ماده ۳۸ کنوانسیون است.

معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: من بر این باورم که حمله به مدرسه میناب لکه ننگی بر پیشانی حقوق بشر آمریکایی است ‌و قرائت آمریکایی‌ها از حقوق بشر را برای جهانیان تفسیر کرد؛ این جنایت یک علامت سوال بزرگ در مقابل ماموریت‌های کمیته حقوق بشر شورای حقوق بشر است و حتما کشورهای منطقه باید در برابر این ‌جنایت اعلام موضع کنند؛ ضمن اینکه کمیته حقوق بشر سازمان ملل که مدیریت آن با شورای حقوق بشر است، باید حتما اعلام موضع کرده و این اقدام ددمنشانه را محکوم کند تا ما شاهد تکرار چنین اتفاق‌هایی نه در حوزه سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و نه در حوزه سرزمینی دیگر کشورها نباشیم و چنین اتفاق‌هایی تکرار نشود.

جلالیان درباره نقض‌های متعدد حقوق کودکان ایرانی درپی تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان، گفت: جنایت مدرسه میناب قسمتی از جنایتی است که علیه کودکان ایران در حال انجام است؛ این جنایت به‌صورت برجسته‌تر در رسانه‌ها معرفی و توصیف شده است؛ در این جنگ نابرابر کودکان قربانیان خاموش جنایت رژیم صهیونیستی و آمریکا هستند؛ در جای جای این کشور حمله‌هایی رخ داد که کودکان زیادی را شهید، مجروح ‌حتی مفقود کرد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک در ادامه اظهار کرد: برخی از کودکان هنوز زیر آوار هستند، زیرا حجم آوار در برخی مناطق به حدی است که آواربرداری هنوز ممکن نشده است.

وی گفت: همان طور که در مواد مختلفی از کنوانسیون حقوق کودک تصریح شده است، کودکان حق بر آموزش، آرامش و امنیت، تدابیر جدی و عملی عدم نقض حقوق بهداشت و درمان دارند؛ در تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران، حق بر آموزش کودکان سلب شده است و مدرسه‌های کشور به دلیل حمله های آمریکا و رژیم صهیونیستی تعطیل شدند؛ در عین حال در این اقدام ددمنشانه حق بر امنیت و آرامش کودکان ایران نقض شده است.

جلالیان تاکید کرد: حق مهم درمان کودکان ایران هم در جریان حمله‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی نقض شدند؛ با حمله‌هایی که رژیم صهیونیستی به مراکز درمانی و بیمارستان‌ها انجام داد، حق بر درمان و بهداشت کودکان ایرانی نقض شد.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک تاکید کرد: امیدواریم کمیته حقوق کودک شورای حقوق بشر با جدیت به این موضوع ورود و جنایت‌کاران عامل این جنایت‌ها را محکوم کند و ‌تدابیری اتخاذ کند که چنین جنایت‌هایی نه در ایران و نه در هیچ کشوری رخ ندهد.