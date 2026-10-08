به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین،‌ وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که کشورش هیچ نیرویی را در چارچوب «توافق مکه» برای حمله به کشورهای دیگر اعزام نمی‌کند چرا که این توافق ماهیت دفاعی دارد.

بر اساس این گزارش، «هاکان فیدان» تأکید کرد که توافق مکه دفاعی است نه تهاجمی و اگر هر یک از سه کشور عضو این توافق هدف حمله قرار گیرند، کشورهای دیگر در کنارش خواهند ایستاد.

وی در ادامه افزود: کمیته های نظامی زیر مجموعه توافق مکه در حال بررسی چگونگی شراکت در حمایت از عربستان سعودی علیه حملات حوثی ها (نیروهای مسلح یمن) هستند.

وزیر خارجه ترکیه همچنین گفت: حملات فزاینده به کشتی ها در دریای سیاه بر امنیت کشتیرانی بین المللی تأثیر گذاشته است و ما نباید اجازه دهیم که دریای سیاه به جبهه جدیدی برای جنگ اوکرانی و روسیه تبدیل شود.