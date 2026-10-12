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۲۰ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

اردوغان: توافق مکه به‌ زودی به پارلمان ترکیه ارائه خواهد شد

اردوغان: توافق مکه به‌ زودی به پارلمان ترکیه ارائه خواهد شد

رئیس‌جمهور ترکیه اعلام کرد: توافق مکه در جریان است و این توافق به‌ زودی به پارلمان ارائه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که اقدامات برای آماده‌ سازی زیرساخت‌ های «توافق مکه» در جریان است و این توافق به‌ زودی به پارلمان کشورش ارائه خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد تند از ارتش و مبارزان یمنی که در برابر تهاجم سعودی ها از خود دفاع می کنند، مدعی شد: بر این باوریم که تفرقه و ازهم‌ گسیختگی تنها به نفع نیروهای شروری است که در پی تبدیل منطقه ما به صحنه خون‌ریزی هستند! در کنار عربستان و برادران و خواهران سعودی مان ایستاده ایم!

رجب طیب اردوغان ادامه داد: موضع، حساسیت‌ ها و اصول مورد پایبندی ترکیه روشن است. ما هرگز از دریچه قومی یا فرقه‌ای به رویدادها نمی‌نگریم. ما خواهان برقراری صلح و ثبات در سراسر منطقه خود هستیم. همچنان به دفاع از صلح و تلاش برای تحقق آن بر مبنای مالکیت منطقه‌ای ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 6975922

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    نظرات

    • توافق IR ۰۱:۲۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      0 3
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      توافق واتحادی که بدرد هیچ یک از کشورهای عضو در مقابل تهدیدات دشمنان بدر نخوره ،فایده اش چیست مثل توافق ترکیه و آذربایجان، بعنوان به ملت دو دولت، وقتی آذربایجان تهدید میشه و ترکیه نشسته تماشا می کنه حتی با دشمن همکاری و جانبداری می کنه ،این توافقات چه فایده ای دارند
    • IR ۰۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 1
      پاسخ
      اردوغان تصور میکند یمن هم غزه یا سوریه است آنجا یمن است یمن فرودگاههای ترکیه نیز به زودی زیر باران موشک خواهد رفت
    • عباس IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
      1 0
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      سالها پیش گفته ام که اردوغان جاسوس سیا می‌باشد . وی مردم مذهبی ترکیه را بنام اسلام و حمایت از فلسطین فریب داده است . ایشان در پشت پرده هر کمکی را به اسرائیل کرده است . آیا تابحال یک مورد عملی بر علیه اسرائیل کرده است ؟ قطعاً نه ، اما در مقابل در هر جا با جبهه مقاومت مخالفت کرده ، این منافق کسی را ( انصار الله یمن ) را محکوم می‌کند که به نفع غزه وارد جنگ شد و با اسرائیل ، انگلیس و آمریکا جنگید و کلی هزینه داد و اردوغان هم مشغول تامین کالاها و نفت اسرائیل بود

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