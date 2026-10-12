اردوغان: توافق مکه به‌ زودی به پارلمان ترکیه ارائه خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، رجب طیب اردوغان رئیس‌ جمهور ترکیه در سخنانی اعلام کرد که اقدامات برای آماده‌ سازی زیرساخت‌ های «توافق مکه» در جریان است و این توافق به‌ زودی به پارلمان کشورش ارائه خواهد شد.

رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد تند از ارتش و مبارزان یمنی که در برابر تهاجم سعودی ها از خود دفاع می کنند، مدعی شد: بر این باوریم که تفرقه و ازهم‌ گسیختگی تنها به نفع نیروهای شروری است که در پی تبدیل منطقه ما به صحنه خون‌ریزی هستند! در کنار عربستان و برادران و خواهران سعودی مان ایستاده ایم!

رجب طیب اردوغان ادامه داد: موضع، حساسیت‌ ها و اصول مورد پایبندی ترکیه روشن است. ما هرگز از دریچه قومی یا فرقه‌ای به رویدادها نمی‌نگریم. ما خواهان برقراری صلح و ثبات در سراسر منطقه خود هستیم. همچنان به دفاع از صلح و تلاش برای تحقق آن بر مبنای مالکیت منطقه‌ای ادامه خواهیم داد.