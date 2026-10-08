خسارت ۳.۳ میلیارد دلاری به ناوگان هوایی آمریکا در جنگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، شبکه سی‌ان‌ان پس از روزنامه نیویورک پست و به نقل از خدمات پژوهشی کنگره (CRS) اعلام کرد که ارتش این کشور در جنگ با ایران ۸۱ جنگنده، بالگرد و پهپاد را از دست داد که منهدم شده یا آسیب دیدند.

بر اساس این گزارش، ارزش هواپیماهایی که ارتش آمریکا در جنگ با ایران از دست داد، به ۳.۳ میلیارد دلار می‌رسد.

این سند که عمدتاً بر داده‌های پنتاگون، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (CENTCOM) و بازرسی کل وزارت جنگ این کشور استوار است، ابعاد هزینه تحمیل‌شده به واشنگتن پس از بیش از هفت ماه درگیری را نشان می‌دهد.

این گزارش نشان می‌دهد خسارت‌های واردشده به ناوگان هوایی آمریکا در جریان عملیات نظامی علیه ایران شامل برخی از پیشرفته‌ترین هواگردهای این کشور نیز می‌شود.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که دست‌کم ۴۵ فروند پهپاد «ام‌کیو-۹ ریپر» نیز از دست رفته‌اند. ارزش هر یک از این پهپادها بین ۳۰ تا ۵۰ میلیون دلار برآورد می‌شود. همچنین ۱۲ جنگنده F-15E Strike Eagle، چند هواپیمای سوخت‌رسان KC-135 و دست‌کم یک فروند F-35A.

مرکز پژوهش‌های کنگره آمریکا اعلام کرده است که اعداد مذکور ممکن است به دلیل محرمانه بودن بخشی از اطلاعات، ادامه عملیات‌های نظامی و مشخص نبودن مسئولیت برخی حوادث در آینده تغییر کند.