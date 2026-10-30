برخورد ۲ بالگرد نزدیک فرودگاهی در اورگن آمریکا؛ ۳ نفر کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ای بی سی نیوز، به گفته مقامات محلی، در پی برخورد ۲ بالگرد در آسمان در نزدیکی فرودگاهی در ایالت اورگن، ۳ نفر جان باختند.

دفتر کلانتر شهرستان «یامهیل» اعلام کرد که این حادثه شامل یک بالگرد «رابینسون R۲۲» (مدل ۱۹۹۵) و یک بالگرد «ایرباس AS۳۵۰B۳» (مدل ۲۰۱۸) بود.

حادثه حدود ساعت ۱۴:۱۰ روز پنجشنبه به وقت محلی در نزدیکی «مک‌مین‌ویل» واقع در حدود ۴۰ مایلی جنوب غربی پورتلند رخ داد.

تنها سرنشین بالگرد ایرباس AS۳۵۰B۳، تایلر دیلین استردونت، ۳۸ ساله و اهل نیوبرگ در ایالت اورگن شناسایی شد.

دفتر کلانتر اعلام کرد که شاهدان، وقوع این برخورد را در نزدیکی تقاطع بزرگراه ۳۳ و جاده کروک‌شنک (Cruickshank Road)، در جنوب شرقی مک‌مین‌ویل، گزارش دادند.