سارق مسلح موتورسیکلت در پیشوا کمتر از ۳۰ دقیقه دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار شهرام امیریان، فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران، از دستگیری سارق موتورسیکلت در کمتر از ۳۰ دقیقه توسط واحد گشت کلانتری ۱۱ پیشوا خبر داد.

وی اظهار داشت: در پی اعلام سرقت موتورسیکلت و ضرب‌وشتم مالباخته توسط سارق مسلح به سلاح سرد، مأموران بلافاصله وارد عمل شده و سارق را تحت تعقیب قرار دادند.

سردار امیریان افزود: سارق با بی‌توجهی به هشدارهای پلیس به فرار خود ادامه داد که مأموران با رعایت ضوابط، وی را از ناحیه پا مورد اصابت گلوله قرار داده و کمتر از ۳۰ دقیقه پس از سرقت دستگیر کردند.

وی در پایان تأکید کرد: پلیس با عاملان سرقت و برهم‌زنندگان امنیت مردم قاطعانه برخورد خواهد کرد.