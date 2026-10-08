به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان شامگاه پنجشنبه با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مسئولان فرهنگی و سینمایی و جمعی از هنرمندان و سینماگران در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های مختلف این رویداد معرفی شدند.

در بخش فیلم‌های کودکان، جایزه ویژه میناب به سیدجواد هاشمی، کارگردان فیلم یکی میاد دنبالم، اختصاص یافت. این جایزه در بخش ویژه جشنواره با تمرکز بر آثار مرتبط با سینمای کودکان به این فیلم اهدا شد.

همچنین در بخش فیلم‌های نوجوانان، جایزه ویژه میناب به سیدمیثم سجادی و سیدمحمد داودی، تهیه‌کنندگان فیلم ورکانا، تعلق گرفت.

در بخش جایزه صلح به نام شهید بهنام محمدی نیز پروانه زرین این بخش به محمد اسفندیاری، کارگردان فیلم کوچک، اهدا شد.

در بخش آیینه سینمای کودکان و نوجوانان، پروانه زرین این بخش به مرکز صدا و سیما برای ساخت کیفی مجموعه‌های کارگاه‌های کوچک و خانه‌های بسیار عجیب و غریب اختصاص یافت.

همچنین پروانه زرین بخش آیینه سینمای کودک و نوجوان به سازمان سینمایی سوره برای جریان رسانه‌ای، استقبال و تولید و ترویج اثر یوز اهدا شد.

در بخش بهترین فیلم از نگاه داوران کودک و نوجوان نیز فیلم عموی بچه‌ها به عنوان بهترین فیلم انتخاب و جایزه این بخش را دریافت کرد.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با برگزاری بخش‌های رقابتی و ویژه، فرصتی برای ارزیابی آثار سینمایی مرتبط با مخاطبان کودک و نوجوان و معرفی تولیدات برتر این حوزه فراهم کرد.