به گزارش خبرنگار مهر، علی جانباز ظهر شنبه در نشست ستاد استانی میناب با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه فرهنگ و هنر برای روایت فاجعه میناب، اظهار کرد: از همان هفته نخست جدی‌شدن موضوع میناب، این مسئله به‌عنوان یک پرونده هنری در دستور کار اصلی حوزه هنری قرار گرفت و تلاش کردیم با همکاری مجموعه حوزه هنری استان و همراهی دستگاه‌های مسئول، ابعاد مختلف این موضوع را در سطح ملی و بین‌المللی پیگیری کنیم.

وی با اشاره به حمایت‌ها و همراهی‌های صورت‌گرفته در این مسیر افزود: هدف ما این بوده است که موضوع میناب به یک جریان مستمر فرهنگی و هنری تبدیل شود و هر هفته دست‌کم یک برنامه ملی یا بین‌المللی با محوریت این موضوع شکل بگیرد.

ضرورت تبدیل فاجعه میناب به حافظه تاریخی

رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان با تأکید بر ضرورت ماندگاری روایت میناب در حافظه تاریخی جامعه تصریح کرد: رویکرد ما در این پرونده، محدودکردن موضوع به یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه باید روایت این فاجعه به بخشی از حافظه تاریخی مردم تبدیل شود و در سطح بین‌المللی نیز ابعاد انسانی آن مورد توجه قرار گیرد.

جانباز، مستندسازی روایت‌ها، گردآوری اطلاعات دقیق، تبدیل مشاهدات به اسناد معتبر، بهره‌گیری از دیپلماسی فرهنگی و انتقال روایت انسانی میناب به مخاطبان فراتر از مرزهای کشور را از مهم‌ترین اهداف این مجموعه اقدامات برشمرد.

وی افزود: برای تحقق این اهداف، چهار محور اصلی شامل گردآوری اطلاعات جامع، ایجاد سازوکارهای تحلیلی و پژوهشی، توسعه زیرساخت‌های رسانه‌ای و ارتباطی در داخل و خارج از کشور و تولید آثار هنری و رسانه‌ای در دستور کار قرار گرفت.

تدوین پرونده کودکان شهید و راه‌اندازی پایگاه‌های روایتگری

جانباز با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ثبت و مستندسازی زندگی کودکان شهید میناب گفت: در این مسیر، گردآوری اطلاعات و تشکیل پرونده‌های مستند برای کودکان شهید با همکاری مجموعه‌های محلی، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های مرتبط دنبال شده است تا اطلاعات و روایت‌های مربوط به هر کودک به شکلی دقیق و قابل استناد ثبت شود.

وی همچنین از راه‌اندازی پایگاه‌های مجازی برای معرفی و ثبت روایت کودکان شهید خبر داد و افزود: این فعالیت‌ها با هدف گسترش دسترسی مخاطبان به روایت‌های مستند و فراهم‌کردن زمینه انتشار بین‌المللی آن‌ها دنبال شده است. برخی از این محتواها نیز به چند زبان ترجمه شده‌اند و در کشورهای مختلف مورد توجه قرار گرفته‌اند.

تولید آثار موسیقایی و تجسمی با محوریت میناب

رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان با اشاره به ظرفیت هنر برای انتقال روایت انسانی میناب اظهار کرد: در حوزه موسیقی، نزدیک به ۱۰۰ اثر با محوریت این موضوع تولید شده است که آثار هنرمندان مختلف، از جمله هنرمندان شناخته‌شده موسیقی کشور، بخشی از این مجموعه را تشکیل می‌دهد.

وی ادامه داد: در حوزه هنرهای تجسمی نیز نمایشگاه نقاشی «منصور میناب» با مشارکت حدود ۴۰ نقاش معاصر ایرانی برگزار شد. حضور هنرمندان با دیدگاه‌های مختلف در این رویداد نشان داد که موضوع کودکان میناب ظرفیت ایجاد همدلی و همراهی گسترده در جامعه هنری کشور را دارد.

جانباز همچنین به اجرای طرح‌های محیطی و چیدمان‌های هنری در تهران و دیگر نقاط اشاره کرد و گفت: برخی از این آثار با استقبال رسانه‌های خارجی مواجه شده‌اند و زمینه بازتاب گسترده‌تر موضوع میناب را در فضای رسانه‌ای بین‌المللی فراهم کرده‌اند.

وی با اشاره به پویش‌های تصویری و فعالیت‌های مرتبط با هوش مصنوعی افزود: در کنار تولید آثار هنری، از ظرفیت فناوری‌های جدید و شبکه‌های اجتماعی نیز برای گسترش دامنه انتشار تصاویر و روایت‌های مربوط به کودکان میناب استفاده شده است.

گسترش روایت میناب در سینما، مستند و تئاتر

جانباز در ادامه با اشاره به فعالیت‌های حوزه فیلم و رسانه بیان کرد: تولید آثار داستانی، مستند و رسانه‌ای با محوریت میناب از دیگر بخش‌های این برنامه بوده است. در این زمینه، مجموعه تلویزیونی «اهل ایران» و آثار مستند مرتبط با زندگی مردم و کودکان میناب تولید شده‌اند و برخی از این آثار با استقبال گسترده مخاطبان در فضای مجازی و پلتفرم‌های نمایش مواجه شده‌اند.

وی همچنین به اجرای نمایش‌های خیابانی، پرفورمنس‌ها و رویدادهای نمایشی با موضوع میناب اشاره کرد و گفت: هنرمندان حوزه نمایش نیز با ابتکارهای مختلف تلاش کرده‌اند این روایت را در شهرهای گوناگون کشور و برخی رویدادهای بین‌المللی مطرح کنند.

رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان افزود: همکاری با نهادهای فرهنگی و هنری، توسعه برنامه‌های مرتبط با جشنواره‌های نمایشی و توجه به مخاطبان کودک و نوجوان از جمله اقداماتی است که در این مسیر دنبال شده و ادامه خواهد یافت.

آغاز برنامه‌ریزی برای موزه ملی میناب

جانباز با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو در حوزه مستندسازی و حفظ آثار مرتبط با میناب اظهار کرد: با حمایت و پیگیری مسئولان مربوط، طراحی موزه ملی میناب در مجموعه سعدآباد آغاز شده است و برنامه‌ریزی برای رونمایی از این مجموعه در اسفندماه در دستور کار قرار دارد.

وی این اقدام را گامی در جهت ثبت و نگهداری اسناد و روایت‌های مرتبط با میناب دانست و افزود: هدف آن است که ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی این پرونده به شکلی ماندگار در اختیار مخاطبان داخلی و خارجی قرار گیرد.

وی همچنین از تولید حدود ۵۰۰ هزار بسته لوازم‌التحریر با تصاویر و محتوای مرتبط با کودکان شهید خبر داد و گفت: این اقدام با ملاحظات تربیتی و روان‌شناختی و با همکاری مجموعه‌های مرتبط انجام شده است تا روایت میناب در قالبی متناسب با مخاطبان کودک و نوجوان نیز ارائه شود.

تولید فیلم سینمایی با محوریت ۱۶۸ کودک شهید میناب

رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان از آغاز مراحل پیش‌تولید فیلم سینمایی با محوریت ۱۶۸ کودک شهید میناب خبر داد و گفت: این پروژه با کارگردانی بابک خواجه‌پاشا و تهیه‌کنندگی منوچهر محمدی در حال پیگیری است و امیدواریم با فراهم‌شدن شرایط لازم، در جشنواره فیلم فجر پیش‌رو ارائه شود.

میناب نباید صرفاً در جایگاه یک حادثه روایت شود

جانباز با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در روایت رسانه‌ای و فرهنگی میناب خاطرنشان کرد: نباید میناب را صرفاً به‌عنوان یک حادثه یا منطقه نیازمند ترحم معرفی کنیم. باید ظرفیت‌ها، هویت و توانمندی‌های مردم این شهر را نیز ببینیم و روایتی ارائه دهیم که در آن، مردم میناب بخشی فعال از جریان همدلی و همراهی ملی باشند.

وی افزود: یکی از رویکردهای مهم ما این است که روایت میناب از محدوده بازتاب یک فاجعه فراتر برود و به بستری برای تقویت همبستگی اجتماعی، ارتباط میان کودکان و توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری تبدیل شود.

توسعه رویدادهای فرهنگی و نشاط اجتماعی در میناب

رئیس حوزه هنری کودک و نوجوان با اشاره به ضرورت توجه به شرایط روحی کودکان و خانواده‌های میناب گفت: در کنار ثبت و بازتاب روایت این فاجعه، باید برای بازگشت نشاط اجتماعی و ایجاد فرصت‌های فرهنگی و هنری در شهر نیز برنامه‌ریزی کنیم.

وی ادامه داد: برگزاری برنامه‌های ویژه کودکان، اجرای برنامه‌های شاد با مشارکت هنرمندان و چهره‌های شناخته‌شده حوزه کودک و نوجوان، راه‌اندازی رویدادهای فرهنگی و تلاش برای احیای ظرفیت‌های تفریحی شهر از جمله اقداماتی است که با همکاری مجموعه‌های مسئول دنبال می‌شود.

جانباز با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادی ویژه کودکان در روز دانش‌آموز اظهار کرد: تلاش می‌کنیم با حضور هنرمندان، فعالان حوزه کودک و گروه‌های نمایشی، فضایی متناسب با نیازهای روحی کودکان میناب فراهم کنیم و در کنار آن، زمینه تقویت زیرساخت‌های فرهنگی شهر را نیز توسعه دهیم.

وی در پایان تأکید کرد: پیگیری موضوع میناب در حوزه هنری به یک برنامه مقطعی محدود نخواهد شد. تلاش ما این است که با استمرار فعالیت‌های فرهنگی و هنری، گسترش همکاری میان دستگاه‌ها و مشارکت هنرمندان، زمینه شکل‌گیری رویدادهای فرهنگی ماندگار در خود شهر میناب فراهم شود و این مسیر با محوریت مردم و کودکان این شهر ادامه پیدا کند.