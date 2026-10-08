تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه واقع میان شهرک‌های «حداثا» و «عیتا الجبل» خبر داد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را نیز هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی چندی پیش با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافتند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.علیرغم این توافق،نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.