  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱:۵۸

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

تداوم حملات رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

منابع لبنانی از حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی به چند منطقه در جنوب لبنان از جمله حداثا، عیتا الجبل و المنصوری خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه خبری المیادین در جنوب لبنان از حمله توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی به منطقه واقع میان شهرک‌های «حداثا» و «عیتا الجبل» خبر داد.

بر اساس این گزارش، رژیم صهیونیستی شهرک «المنصوری» در جنوب لبنان را نیز هدف حملات هوایی خود قرار داده است.

لبنان و رژیم صهیونیستی چندی پیش با میانجی‌گری آمریکا به یک «توافق چارچوب» برای پایان دادن به درگیری‌ها دست یافتند. این توافق پس از چند دور مذاکرات میان طرف‌های درگیر و با میانجی‌گری واشنگتن حاصل شد و هدف آن برقراری آتش‌بس و کاهش تنش‌ها در مرزهای لبنان و فلسطین اشغالی عنوان شده بود.علیرغم این توافق،نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان ادامه دارد.

کد مطلب 6972148

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها