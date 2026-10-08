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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

شکایت «جوزف عون» از عهدشکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی!

شکایت «جوزف عون» از عهدشکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی!

رئیس‌جمهور لبنان که به هشدارهای مقاومت بی‌توجهی می‌کند و بر تداوم مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی اصرار دارد، نزد سناتور آمریکایی از تل‌آویو به علت نقض توافق گلایه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور لبنان گفت: اسرائیل به اقدامات خود در روستاها و شهرک‌های جنوبی لبنان که از آنها عقب‌نشینی نکرده است، ادامه می‌دهد و این اقدام با مفاد «توافقنامه چارچوب» امضا شده بین بیروت و تل آویو با میانجیگری آمریکا، مغایرت دارد.

«جوزف عون» در دیدار با «جیمز لنکفورد» سناتور آمریکایی افزود: لبنان به همه شیوه‌ها برای توقف تخریب خانه‌ها و تأسیسات در شهرک‌ها و روستاهای اشغال‌ شده و تکمیل روند بازگرداندن اسرا تلاش می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: ارتش، مأموریت‌های خود را در جنوب، مانند دیگر مناطق لبنان، انجام می‌دهد و برای تقویت توانایی خود در اجرای این مأموریت‌ها، به حمایت از طریق تأمین تجهیزات نیاز دارد.

این اظهارات رئیس جمهور لبنان و شکایت از نقض عهد و پیمان‌شکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی در حالی است که دبیرکل حزب الله و مقلومت لبنان بارها تأکید کرده است که مذاکرات مستقیم بیروت با تل آویو هیچ نتیجه‌ای ندارد و تنها از طریق توافق داخلی و مقاومت می توان اشغالگرن را از خاک لبنان بیرون راند.

کد مطلب 6971934

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