شکایت «جوزف عون» از عهدشکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رئیس جمهور لبنان گفت: اسرائیل به اقدامات خود در روستاها و شهرک‌های جنوبی لبنان که از آنها عقب‌نشینی نکرده است، ادامه می‌دهد و این اقدام با مفاد «توافقنامه چارچوب» امضا شده بین بیروت و تل آویو با میانجیگری آمریکا، مغایرت دارد.

«جوزف عون» در دیدار با «جیمز لنکفورد» سناتور آمریکایی افزود: لبنان به همه شیوه‌ها برای توقف تخریب خانه‌ها و تأسیسات در شهرک‌ها و روستاهای اشغال‌ شده و تکمیل روند بازگرداندن اسرا تلاش می‌کند.

وی همچنین تصریح کرد: ارتش، مأموریت‌های خود را در جنوب، مانند دیگر مناطق لبنان، انجام می‌دهد و برای تقویت توانایی خود در اجرای این مأموریت‌ها، به حمایت از طریق تأمین تجهیزات نیاز دارد.

این اظهارات رئیس جمهور لبنان و شکایت از نقض عهد و پیمان‌شکنی رژیم صهیونیستی نزد سناتور آمریکایی در حالی است که دبیرکل حزب الله و مقلومت لبنان بارها تأکید کرده است که مذاکرات مستقیم بیروت با تل آویو هیچ نتیجه‌ای ندارد و تنها از طریق توافق داخلی و مقاومت می توان اشغالگرن را از خاک لبنان بیرون راند.