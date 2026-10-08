کشف ۳۷ کیلوگرم تریاک و سلاح جنگی در بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان بروجرد با اشراف اطلاعاتی از انتقال یک محموله مواد مخدر از استان‌های شرقی کشور به بروجرد توسط یکی از سوداگران مرگ با هدف توزیع در این شهرستان مطلع شدند و موضوع را به‌صورت ویژه در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران با بهره‌گیری از اقدامات پلیسی و اشراف اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی قضایی، طی عملیاتی منسجم و ضربتی وارد مخفیگاه این سوداگر مرگ شدند.

کشف ۳۷ کیلوگرم تریاک و سلاح کلاش

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به دستگیری متهم در این عملیات تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه وی، ۳۷ کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک، یک قبضه سلاح جنگی کلاش و یک تیغه خشاب کشف شد.

هشدار پلیس به سوداگران مرگ

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه متهم به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است، به سوداگران مرگ هشدار داد: هیچ نقطه امنی در سطح استان برای مجرمان وجود نخواهد داشت و پلیس با اقتدار و اشراف کامل، سایه قانون را بر سر افرادی که بخواهند امنیت و آرامش مردم را به مخاطره بیندازند، حفظ خواهد کرد.