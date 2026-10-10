انهدام ۳۶ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حسین نجفی ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اظهار کرد: پلیس استان در راستای ارتقای امنیت اجتماعی مبارزه با شبکه‌های توزیع مواد مخدر را به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی خود با جدیت دنبال می‌کند.

وی با ارائه آماری از اقدامات مقابله‌ای افزود: ۳۶ باند فعال در حوزه مواد مخدر در استان منهدم شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به برخوردهای قضایی و انتظامی تصریح کرد: در این عملیات‌ها بیش از ۳ هزار نفر از عوامل تهیه و توزیع مواد مخدر دستگیر و به مراجع قضایی معرفی شدند و در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و ساماندهی چهره شهر یک هزار و ۶۰۰ معتاد متجاهر از سطح معابر جمع‌آوری و برای درمان و بازپروری به مراکز ماده ۱۶ ارجاع داده شدند.

سردار نجفی در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه لجستیک و توقیف محموله‌های قاچاق اشاره کرد و گفت: در نیمه نخست امسال ۲۳۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین که در جابه‌جایی و حمل مواد مخدر نقش داشتند توقیف شدند که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵ درصد افزایش داشته است.

وی با اشاره به گسترش چتر نظارتی پلیس فراتر از مرزهای استانی گفت: در این مدت ۲۸ عملیات برون‌مرزی با موفقیت اجرا شد که در جریان این عملیات‌های مشترک و هدفمند ۶۴۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف و ضبط شده است.