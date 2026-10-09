معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرکرد علاوه بر اینکه خنک‌ترین مرکز استان کشور بوده، خنک‌ترین نقطه استان نیز ثبت شده است.

وی افزود: در همین مدت، سرخون با دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

نوروزی با اشاره به وضعیت جوی پیش‌روی استان گفت: آسمان چهارمحال و بختیاری امروز قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق در برخی مناطق استان خبر داد.

نوروزی عنوان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، این شرایط جوی تا اواخر هفته جاری در استان تداوم خواهد داشت و شهروندان به‌ویژه در مناطق کوهستانی و پرتردد باید احتیاط‌های لازم را در تردد و فعالیت‌های بیرونی مدنظر قرار دهند.

وی از کشاورزان و باغداران نیز خواست با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی اتخاذ کنند.