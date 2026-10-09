  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۹:۵۱

شهرکرد خنک‌ترین نقطه در کشور شد

شهرکرد خنک‌ترین نقطه در کشور شد

شهرکرد- مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: شهرکرد با ثبت دمای مثبت ۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین مرکز استان کشور در شبانه‌روز گذشته گزارش شد.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: شهرکرد علاوه بر اینکه خنک‌ترین مرکز استان کشور بوده، خنک‌ترین نقطه استان نیز ثبت شده است.

وی افزود: در همین مدت، سرخون با دمای ۳۵ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان گزارش شد.

نوروزی با اشاره به وضعیت جوی پیش‌روی استان گفت: آسمان چهارمحال و بختیاری امروز قسمتی تا نیمه‌ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و احتمال خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی همچنین از وقوع بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق در برخی مناطق استان خبر داد.

نوروزی عنوان کرد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، این شرایط جوی تا اواخر هفته جاری در استان تداوم خواهد داشت و شهروندان به‌ویژه در مناطق کوهستانی و پرتردد باید احتیاط‌های لازم را در تردد و فعالیت‌های بیرونی مدنظر قرار دهند.

وی از کشاورزان و باغداران نیز خواست با توجه به احتمال بارش‌های رگباری، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی اتخاذ کنند.

کد مطلب 6972282

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها