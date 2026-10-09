مهدیه اصحابی در گفتگو با خبرنگار مهر از ورود تدریجی سامانه بارشی به استان خبر داد و اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی، از عصر امروز جمعه با افزایش ابر، بارش‌های پراکنده در برخی مناطق استان آغاز می‌شود.

وی افزود: از ظهر فردا شنبه با تقویت این سامانه، بر شدت بارندگی‌ها افزوده خواهد شد و مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی گلستان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر بارش‌های مؤثر قرار می‌گیرند.

اصحابی با اشاره به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی ساعات اظهار کرد: فعالیت این سامانه بارشی با کاهش دمای هوا همراه خواهد بود و تا ظهر روز یکشنبه در استان تداوم می‌یابد.

کارشناس هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: پس از عبور سامانه بارشی، جو استان به‌تدریج پایدار می‌شود.