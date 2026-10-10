وضعیت دو بیماری «ویروسی» در کشور+جدول

به گزارش خبرنگار مهر، سرخک یک بیماری ویروسی بسیار مسری است که با تب و بثورات پوستی قرمز روی صورت و بدن همراه بوده و از طریق هوا و تماس نزدیک منتقل می‌شود.

درمان اختصاصی برای سرخک وجود ندارد و تنها شامل تسکین علائم با استراحت، مصرف مایعات، داروهای تب‌بر و ضدخارش و پمادهای موضعی است.

تنها راه مؤثر پیشگیری از سرخک، واکسیناسیون با واکسن MMR یا MMRV در دو نوبت (کودکی یا بزرگسالی) است.

عوارض جدی سرخک شامل عفونت گوش، ذات‌الریه و التهاب مغز است و در کودکان واکسینه‌نشده زیر ۵ سال بیشتر دیده می‌شود.

در افراد واکسینه‌نشده که در تماس نزدیک با بیمار قرار می‌گیرند، احتمال ابتلا تا ۹۰ درصد است و علائم معمولاً ۸ تا ۱۲ روز پس از تماس ظاهر می‌شوند.

وزارت بهداشت، اخیر گزارشی از وضعیت بیماری سرخک و سرخجه در کشور منتشر کرده است که مربوط به نیمه اول سال ۱۴۰۵ است.

طبق جدول وزارت بهداشت، موارد سرخجه ۱۱ مورد و سرخک، ۴۰ مورد بوده است.

همچنین، تمامی موارد سرخجه در نیمه اول سال ۱۴۰۵، ایرانی هستند.