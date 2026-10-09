کشف ۲ کیلوگرم تریاک در خودروی پژو ۴۰۵ در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کامران حسنوند صبح امروز جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی و مبارزه با سوداگران مرگ، مأموران انتظامی هنگام کنترل محورهای مواصلاتی شهرستان به یک دستگاه خودروی سواری پژو ۴۰۵ مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

کشف ۲ کیلوگرم تریاک از داخل خودرو

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

دستگیری متهم و تحویل به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله تصریح کرد: در این رابطه یک متهم دستگیر شد که پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل داده شد.