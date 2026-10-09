ذرت پلدختر به فصل برداشت رسید

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در مزارع پلدختر، روزهای برداشت ذرت با حرکت ماشین‌آلات، رفت‌وآمد کشاورزان و جمع‌آوری محصولی همراه است که ماه‌ها برای رسیدن آن به مرحله برداشت تلاش شده است. ردیف‌های بلند ذرت که در فصل رشد بخش‌هایی از اراضی کشاورزی منطقه را پوشانده‌اند، حالا جای خود را به زمین‌هایی می‌دهند که حاصل یک دوره کشت، مراقبت و آبیاری را به نمایش می‌گذارند.

برای کشاورزی که بخشی از زمین خود را به ذرت اختصاص داده، فصل برداشت فقط پایان یک دوره زراعی نیست؛ زمانی است که میزان محصول برداشت‌شده، هزینه‌های انجام‌شده و نتیجه تصمیم‌هایی که در طول فصل گرفته است، خود را نشان می‌دهد. انتخاب شیوه آبیاری، زمان کوددهی، کنترل آفات و بیماری‌ها و رعایت توصیه‌های کارشناسی، از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر میزان تولید و کیفیت محصول اثر بگذارند.

امسال نیز ذرت در بخشی از اراضی کشاورزی پلدختر کشت شده و بر اساس اعلام مدیر جهاد کشاورزی شهرستان، سطح زیر کشت این محصول به ۶۴۰ هکتار رسیده است. پیش‌بینی می‌شود از این مزارع حدود ۴۰ هزار تن ذرت برداشت شود؛ آماری که این محصول را به یکی از بخش‌های قابل توجه فعالیت کشاورزی شهرستان تبدیل می‌کند.

با این حال، بررسی وضعیت تولید ذرت تنها با شمارش هکتارهای زیر کشت و میزان محصول برداشت‌شده کامل نمی‌شود. آنچه در کنار این اعداد اهمیت دارد، عملکرد مزارع، هزینه تولید، مدیریت منابع آب و امکان افزایش بهره‌وری در سال‌های آینده است؛ موضوعاتی که آینده تولید این محصول در پلدختر به آنها وابستگی دارد.

۶۴۰ هکتار زیر کشت؛ پیش‌بینی برداشت ۴۰ هزار تن ذرت

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت کشت این محصول در سال زراعی جاری اظهار کرد: در مجموع ۶۴۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت ذرت اختصاص یافته است.

ساتیاروند با بیان اینکه ذرت در پلدختر به دو شکل علوفه‌ای و دانه‌ای تولید می‌شود، توضیح داد که نوع محصول برداشت‌شده، متناسب با هدف تولید و شیوه بهره‌برداری از مزارع متفاوت است.

به گفته وی، پیش‌بینی می‌شود میزان برداشت ذرت از اراضی زیر کشت در شهرستان به حدود ۴۰ هزار تن برسد. این میزان تولید، ظرفیت قابل توجهی را در بخش کشاورزی پلدختر نشان می‌دهد و اهمیت مدیریت مزارع را برای دستیابی به عملکرد مناسب برجسته می‌کند.

البته پیش‌بینی تولید، برآوردی از وضعیت محصول است و میزان نهایی برداشت با تکمیل عملیات برداشت و جمع‌بندی اطلاعات مزارع مشخص خواهد شد. از همین رو، عملکرد واقعی کشاورزان در پایان فصل می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت تولید ذرت در شهرستان ارائه دهد.

از ذرت علوفه‌ای تا ذرت دانه‌ای؛ دو مسیر برای یک محصول

ذرت در پلدختر تنها با یک هدف تولید نمی‌شود. بخشی از مزارع به تولید ذرت علوفه‌ای اختصاص دارند و بخشی دیگر برای برداشت دانه کشت شده‌اند؛ تفاوتی که در شیوه مدیریت مزرعه، زمان برداشت و نوع استفاده از محصول اهمیت دارد.

ذرت علوفه‌ای عمدتاً برای تأمین خوراک دام استفاده می‌شود و از این نظر می‌تواند در زنجیره تولید محصولات دامی نقش داشته باشد. ذرت دانه‌ای نیز برای استفاده در مصارف مرتبط با دانه تولید می‌شود و بازار و شیوه بهره‌برداری متفاوتی دارد.

این تنوع در نوع تولید، ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با نیاز بازار را افزایش می‌دهد. کشاورز باید پیش از کشت، علاوه بر شرایط زمین و آب در دسترس، هدف تولید و امکان عرضه محصول را نیز در نظر بگیرد.

در چنین شرایطی، افزایش سطح زیر کشت به‌تنهایی معیار کافی برای ارزیابی موفقیت تولید نیست. نوع محصول، عملکرد در واحد سطح، هزینه‌های کاشت و داشت و امکان فروش محصول نیز در تعیین نتیجه اقتصادی فعالیت کشاورز مؤثرند.

روایت کشاورزان از عملکرد مزارع

یکی از کشاورزان پلدختری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد که امسال حدود ۱۰ هکتار از زمین‌های خود را به کشت ذرت اختصاص داده است.

کشاورز دیگری از پلدختر نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، میزان برداشت خود را در هر هکتار حدود ۴۵ تا ۵۰ تن اعلام کرد.

آبیاری به‌موقع؛ حلقه مهم در افزایش تولید

مدیریت آب یکی از عوامل مهم در تولید محصولات کشاورزی است و در کشت ذرت نیز زمان‌بندی آبیاری می‌تواند بر رشد گیاه و میزان محصول اثرگذار باشد.

ساتیاروند، مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و آبیاری به‌موقع را از جمله عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری و بهبود تولید ذرت در شهرستان عنوان کرد.

در این میان، مدیریت آبیاری تنها به تأمین آب مورد نیاز گیاه محدود نمی‌شود؛ زمان و شیوه رساندن آب به مزرعه نیز اهمیت دارد. آبیاری نامتناسب با نیاز گیاه می‌تواند بهره‌وری مصرف آب را کاهش دهد و هزینه‌های تولید را افزایش دهد.

از سوی دیگر، استفاده از روش‌های نوین آبیاری زمانی بیشترین اثر را خواهد داشت که با شناخت شرایط مزرعه، مدیریت صحیح زمان‌بندی و مراقبت‌های زراعی همراه باشد. فناوری به‌تنهایی جایگزین مدیریت مزرعه نیست، بلکه ابزاری برای استفاده مؤثرتر از منابع به شمار می‌رود.

در شرایطی که افزایش بهره‌وری در کشاورزی به یکی از ضرورت‌های اصلی تولید تبدیل شده است، توجه به روش‌های مناسب آبیاری می‌تواند در کنار سایر اقدامات فنی، زمینه بهبود عملکرد مزارع ذرت را فراهم کند.

تغذیه گیاه و کنترل آفات؛ جزئیاتی که در برداشت دیده می‌شوند

مدیریت تولید ذرت به آبیاری محدود نمی‌شود. گیاه در طول دوره رشد به تغذیه مناسب نیاز دارد و هرگونه اختلال در تأمین عناصر مورد نیاز یا بروز آفات و بیماری‌ها می‌تواند بر روند رشد و میزان محصول اثر بگذارد.

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، تغذیه مناسب گیاه، سم‌پاشی اصولی و کوددهی به‌موقع را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش بهره‌وری این محصول دانست.

به گفته وی، توصیه‌های مروجان و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی نیز در بهبود تولید ذرت در شهرستان نقش داشته است.

این موضوع نشان می‌دهد بخشی از نتیجه‌ای که در زمان برداشت دیده می‌شود، به تصمیم‌هایی وابسته است که در مراحل ابتدایی و میانی کشت گرفته شده‌اند. انتخاب زمان مناسب برای کوددهی، رعایت اصول فنی در کنترل آفات و بیماری‌ها و توجه به توصیه‌های کارشناسی می‌تواند به مدیریت بهتر مزرعه کمک کند.

در عین حال، استفاده از نهاده‌ها باید متناسب با نیاز واقعی گیاه و شرایط زمین باشد. مصرف نامتناسب کود یا سم، نه‌تنها لزوماً باعث افزایش تولید نمی‌شود، بلکه می‌تواند هزینه‌های کشاورز را بالا ببرد.

بنابراین، افزایش تولید پایدار نیازمند آن است که دانش فنی در کنار تجربه کشاورزان قرار گیرد و تصمیم‌های مربوط به مدیریت مزرعه بر اساس شرایط واقعی هر زمین گرفته شود.

نقش کارشناسان در فاصله میان کشت و برداشت

کشاورزی موفق تنها حاصل تلاش فردی بهره‌بردار نیست. دسترسی به دانش فنی و مشاوره تخصصی می‌تواند به کشاورز کمک کند تا در مراحل مختلف تولید، تصمیم‌های دقیق‌تری بگیرد.

ساتیاروند در تشریح عوامل بهبود تولید ذرت پلدختر، به توصیه‌های مروجان و کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی اشاره کرد و آنها را در کنار آبیاری، تغذیه گیاه و مراقبت‌های زراعی، از عوامل مؤثر بر عملکرد مزارع دانست.

نقش کارشناسان از زمان آماده‌سازی زمین و انتخاب روش کشت آغاز می‌شود و می‌تواند تا مراحل داشت و برداشت ادامه پیدا کند. آگاهی از نیازهای گیاه، تشخیص به‌موقع مشکلات مزرعه و انتخاب شیوه مناسب مدیریت نهاده‌ها، از جمله موضوعاتی است که به تصمیم‌گیری بهتر کمک می‌کند.

از سوی دیگر، تجربه کشاورزان نیز بخشی از دانش عملی تولید را تشکیل می‌دهد. انتقال تجربه میان بهره‌برداران و استفاده از یافته‌های کارشناسی می‌تواند زمینه بهبود روش‌های کشت را فراهم کند.

در این چارچوب، افزایش بهره‌وری زمانی دست‌یافتنی‌تر می‌شود که تجربه میدانی، آموزش و خدمات فنی در کنار هم قرار بگیرند.

۴۰ هزار تن تولید؛ فرصت و مسئولیت

پیش‌بینی برداشت حدود ۴۰ هزار تن ذرت از ۶۴۰ هکتار اراضی زیر کشت در پلدختر، ظرفیت تولید این محصول را در شهرستان نشان می‌دهد. اما حجم تولید تنها یک سوی ماجراست؛ سوی دیگر، مدیریت برداشت، نگهداری و عرضه محصول است.

محصولی که پس از ماه‌ها تلاش به دست می‌آید، برای حفظ ارزش اقتصادی خود باید در زمان مناسب برداشت و متناسب با نوع مصرف مدیریت شود. تأخیر یا ضعف در عملیات برداشت و نگهداری می‌تواند بخشی از زحمت کشاورز را تحت تأثیر قرار دهد.

در مورد ذرت علوفه‌ای، زمان برداشت و نحوه استفاده از محصول اهمیت ویژه‌ای دارد؛ در ذرت دانه‌ای نیز شرایط برداشت و نگهداری بر کیفیت محصول اثر می‌گذارد. از همین رو، هماهنگی میان تولیدکننده و مصرف‌کنندگان یا خریداران محصول می‌تواند به ساماندهی بهتر بازار کمک کند.

از افزایش عملکرد تا پایداری تولید

افزایش عملکرد در واحد سطح، یکی از مسیرهای بهبود تولید کشاورزی است؛ اما این هدف زمانی ارزش بیشتری پیدا می‌کند که با استفاده مناسب از منابع و حفظ توان تولید زمین همراه باشد.

در مزارع ذرت پلدختر، استفاده از روش‌های نوین آبیاری، تغذیه مناسب گیاه، کوددهی به‌موقع، سم‌پاشی اصولی و بهره‌گیری از توصیه‌های کارشناسی به‌عنوان عوامل مؤثر بر بهبود تولید معرفی شده‌اند.

برداشت ذرت؛ پایان یک فصل و آغاز ارزیابی

فصل برداشت، زمانی است که نتیجه تصمیم‌های یک دوره زراعی آشکار می‌شود. کشاورزان پلدختری محصولی را جمع‌آوری می‌کنند که تولید آن به مجموعه‌ای از عوامل وابسته بوده است؛ از آماده‌سازی زمین و آبیاری تا تغذیه گیاه و کنترل آفات.

بر اساس اعلام مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، ۶۴۰ هکتار از اراضی شهرستان در سال زراعی جاری زیر کشت ذرت رفته و پیش‌بینی می‌شود حدود ۴۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت شود. وی همچنین عملکرد مورد انتظار در واحد سطح را ۶۰ تا ۷۰ تن اعلام کرده است؛ در حالی که یکی از کشاورزان، میزان برداشت مزرعه خود را حدود ۴۵ تا ۵۰ تن در هکتار عنوان می‌کند.

این ارقام، در کنار تجربه کشاورزانی که سطح قابل توجهی از زمین خود را به ذرت اختصاص داده‌اند، اهمیت توجه هم‌زمان به تولید، بهره‌وری و اقتصاد مزرعه را نشان می‌دهد.

در نهایت، آینده ذرت در پلدختر تنها به افزایش سطح زیر کشت وابسته نیست. مدیریت آب، استفاده اصولی از نهاده‌ها، تقویت ارتباط کشاورزان با کارشناسان و توجه به هزینه‌ها و بازار فروش، عواملی هستند که می‌توانند مسیر تولید این محصول را پایدارتر کنند.

برداشت امسال، پایان تلاش کشاورزان در یک فصل زراعی است؛ اما برای بخش کشاورزی شهرستان، فرصتی نیز فراهم می‌کند تا با ارزیابی عملکرد مزارع و شناسایی نقاط قوت و ضعف، زمینه بهبود تولید در فصل‌های آینده را فراهم سازد.