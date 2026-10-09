نامدار صیادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های تولید تخم‌مرغ در لرستان، گفت: لرستان با تولید سالانه ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن تخم‌مرغ، حدود یک درصد از تولید این محصول در کشور را به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که نیاز سالانه استان به تخم‌مرغ ۲۲ هزار تن برآورد می‌شود.

فاصله تولید و مصرف تخم‌مرغ در لرستان

وی با اشاره به وضعیت تولید و مصرف تخم‌مرغ در استان اظهار کرد: میزان تولید سالانه تخم‌مرغ در لرستان ۱۵ هزار و ۸۰۰ تن است، در حالی که نیاز استان به این محصول به حدود ۲۲ هزار تن می‌رسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان،افزود: کسری سالانه تخم‌مرغ در استان حدود ۶ هزار تن است؛ موضوعی که ظرفیت توسعه واحدهای تولیدی و افزایش تولید این محصول را نشان می‌دهد.

فعالیت ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار تجاری در استان

صیادی، گفت: در حال حاضر ۲۰ واحد مرغ تخم‌گذار تجاری در استان فعالیت دارند که ظرفیت کلی آن‌ها به یک میلیون و ۱۰۰ هزار قطعه می‌رسد.

وی ادامه داد: افزایش ظرفیت واحدهای موجود و توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش می‌تواند در مسیر تأمین بخشی از نیاز داخلی استان و کاهش فاصله میان تولید و مصرف مورد توجه قرار گیرد.

خرم‌آباد؛ دارای بیشترین ظرفیت تولید تخم‌مرغ

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، عنوان کرد: شهرستان خرم‌آباد بیشترین ظرفیت تولید تخم‌مرغ در استان را دارد. در این شهرستان ۶ واحد مرغ تخم‌گذار تجاری با ظرفیت مجموع ۳۸۵ هزار قطعه فعالیت می‌کنند.

صیادی، افزود: این ظرفیت، خرم‌آباد را به کانون اصلی تولید تخم‌مرغ در لرستان تبدیل کرده است.

جایگاه لرستان در تولید تخم‌مرغ کشور

وی بیان داشت: این استان در تولید تخم‌مرغ کشور رتبه بیستم را دارد و سهم آن از تولید ملی حدود یک درصد است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، تصریح کرد: میزان تولید سالانه تخم‌مرغ در کشور یک میلیون و ۳۳۷ هزار تن است؛ آماری که جایگاه تولید استان و ظرفیت‌های موجود برای توسعه این بخش را مشخص می‌کند.