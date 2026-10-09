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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۰

کشف ۹ کیلوگرم تریاک در معمولان

کشف ۹ کیلوگرم تریاک در معمولان

معمولان- فرمانده انتظامی معمولان از شناسایی و دستگیری یک توزیع‌کننده مواد مخدر و کشف ۹ کیلوگرم تریاک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ بهمن قاسمی‌نیا شامگاه جمعه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: مأموران انتظامی معمولان با انجام اقدامات اطلاعاتی، یکی از توزیع‌کنندگان مواد مخدر را شناسایی کردند.

کشف ۹ کیلوگرم تریاک از خودروی متهم

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی، خودروی متهم را در عملیاتی ویژه متوقف کردند و در بازرسی دقیق از آن، ۹ کیلوگرم تریاک را که به‌صورت ماهرانه‌ای جاسازی شده بود، کشف کردند.

معرفی متهم به مراجع قضایی

فرمانده انتظامی معمولان با تأکید بر تداوم قاطعانه مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کد مطلب 6972699

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