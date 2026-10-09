به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی شامگاه جمعه در سومین جشنواره ملی بادام در شهرستان بن، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند استان چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف اظهار کرد: این استان با برخورداری از توانمندی‌های قابل توجه در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و صنایع‌دستی، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه اقتصادی، افزایش تولید و گسترش مبادلات تجاری دارد.

استاندار چهارمحال و بختیاری با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری سومین جشنواره ملی بادام افزود: معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری، انجمن بادام استان، اتاق بازرگانی و مجموعه مدیران و مسئولان شهرستان بن، به‌ویژه فرماندار، اعضای شورای اسلامی شهر و شهرستان و شهردار بن، در برگزاری این رویداد تلاش ارزشمندی داشته‌اند.

مردانی همچنین از حضور مهمانان ملی و استانی، فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در این جشنواره قدردانی کرد و حضور معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی و سفیر هند در جمهوری اسلامی ایران را فرصتی برای تقویت تعاملات اقتصادی و تجاری دانست.

وی با اشاره به دیدار اخیر خود با سفیر هند در محل استانداری بیان کرد: در این دیدار، موضوعات مختلفی از جمله توسعه مبادلات تجاری و ظرفیت‌های صادراتی استان، به‌ویژه در حوزه بادام، مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با توجه به توانمندی‌های استان در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و صنایع‌دستی، از فعالان اقتصادی هند دعوت شده است تا با حضور در استان، از ظرفیت‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری موجود بازدید کنند.

مردانی با اشاره به تجربه شخصی خود در حوزه کشاورزی گفت: به‌عنوان فردی برخاسته از جامعه روستایی و کشاورزی، مسائل و مشکلات کشاورزان را با تمام وجود لمس کرده‌ام و با دشواری‌های این حوزه آشنایی دارم.

وی افزود: کشاورزان با تلاش شبانه‌روزی خود در عرصه تولید، صادرات و تأمین امنیت غذایی کشور نقش مهمی ایفا می‌کنند و شایسته حمایت و قدردانی هستند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه کشاورزی از ظرفیت‌های مهم اقتصادی استان به شمار می‌رود، تصریح کرد: تولید بادام یکی از مزیت‌های شاخص کشاورزی چهارمحال و بختیاری است و بخش عمده تولید این محصول در شهرستان‌های بن و سامان انجام می‌شود.

مردانی با اشاره به برگزاری سومین جشنواره ملی بادام در شهرستان بن خاطرنشان کرد: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی محصولات باکیفیت استان، توسعه بازارهای فروش، تقویت صادرات و آشنایی فعالان اقتصادی با توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری فراهم می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی گفت: انتظار می‌رود مجموعه جهاد کشاورزی، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق بازرگانی و سایر نهادهای مرتبط با همکاری فعالان بخش خصوصی، زمینه توسعه تولید، بازاریابی و صادرات محصولات کشاورزی استان را فراهم کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری جشنواره محصولات آبزیان در مرکز استان در هفته گذشته اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های تخصصی در حوزه محصولات مختلف کشاورزی و تولیدی می‌تواند به معرفی ظرفیت‌های استان در سطح ملی و بین‌المللی کمک کند.

مردانی در پایان ضمن قدردانی از برگزارکنندگان سومین جشنواره ملی بادام، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی استان برای توسعه صادرات، جذب سرمایه‌گذاری و معرفی توانمندی‌های چهارمحال و بختیاری به سایر استان‌های کشور و بازارهای بین‌المللی تأکید کرد.