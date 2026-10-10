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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۰

صادرات ۵۱۴ میلیون دلاری گلستان در سال ۱۴۰۴

صادرات ۵۱۴ میلیون دلاری گلستان در سال ۱۴۰۴

گرگان- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان از صادرات ۵۱۴ میلیون دلاری استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد زارع صبح شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان برگزیده گلستان با اشاره به نقش فعالان اقتصادی در توسعه تولید و تجارت استان اظهار کرد: صادرات تنها عرضه کالا در بازارهای جهانی نیست، بلکه بازتابی از توانمندی‌های ملی، کیفیت تولیدات داخلی و اعتبار ایران در عرصه بین‌المللی به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از تلاش تولیدکنندگان، بازرگانان و صادرکنندگان استان افزود: در شرایط کنونی، حمایت از بخش خصوصی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی اهمیت ویژه‌ای دارد و دستگاه‌های اجرایی باید با شناسایی موانع پیش روی فعالان اقتصادی، زمینه رونق تولید و توسعه صادرات را فراهم کنند.

ثبت‌نام ۴۱ واحد تولیدی و بازرگانی

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان با تشریح روند انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان گفت: پس از ابلاغ دستورالعمل سازمان توسعه تجارت ایران، فرآیند ثبت‌نام آغاز شد و در مجموع ۴۱ واحد تولیدی و بازرگانی در این فراخوان شرکت کردند.

زارع ادامه داد: شرکت‌کنندگان از بخش‌های مختلفی همچون پتروشیمی، صنایع سلولزی، صنایع غذایی، لبنیات، محصولات کشاورزی، نساجی و پوشاک، سیمان و سایر صنایع بودند که پس از دریافت استعلام‌های لازم از سازمان توسعه تجارت ایران و مراجع مرتبط، ارزیابی‌های مربوط به انتخاب صادرکنندگان انجام شد.

صادرات ۵۱۴ میلیون دلاری در سال گذشته

وی با اشاره به عملکرد صادراتی گلستان در سال ۱۴۰۴ گفت: ارزش صادرات استان در مجموع ۵۱۴ میلیون دلار و وزن کالاهای صادرشده حدود یک میلیون و ۵۰ هزار تن بوده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: در شش‌ماهه اخیر نیز ۲۰۱ میلیون دلار کالا به وزن حدود ۴۷۷ هزار تن از استان صادر شده است.

زارع، لوله‌های آهنی، محصولات لبنی، ید، میلگرد، آب آشامیدنی، رب گوجه‌فرنگی، قطعات و سیب‌زمینی را از جمله اقلام عمده صادراتی گلستان برشمرد و اظهار کرد: محصولات تولیدی استان در سال گذشته به ۲۸ کشور صادر شد که ترکمنستان، قزاقستان، ازبکستان و عراق از مهم‌ترین بازارهای هدف صادراتی گلستان بودند.

افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری منطقه آزاد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های تجاری منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: این منطقه با توجه به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازار کشورهای آسیای میانه و اوراسیا، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت خارجی دارد.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گلستان افزود: با توجه به شرایط کشور و ضرورت تأمین کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز، ظرفیت تخلیه و بارگیری در منطقه طی کمتر از یک سال از ۳۰۰ هزار تن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن افزایش یافته است.

کد مطلب 6973111

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