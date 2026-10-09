  1. استانها
  2. گیلان
۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۴

غرق شدن کودک ۸ ساله در رودخانه‌ روستای کیژده رشت

غرق شدن کودک ۸ ساله در رودخانه‌ روستای کیژده رشت

رشت- رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت از غرق شدن کودک ۸ ساله در رودخانه‌ای در روستای کیژده این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مومنی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: عصر امروز جمعه ، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی و اعلام سقوط یک کودک در رودخانه‌ای در روستای کیژده رشت، نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، سه خودروی غواصی و نجات به همراه ۱۱ آتش‌نشان و غواص به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو برای یافتن کودک آغاز شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به خروشان بودن جریان آب رودخانه در محل حادثه گفت: تیم غواصی سازمان با توجه به شرایط رودخانه، عملیات جست‌وجو را در دو مسیر تعیین‌شده آغاز کرد.

مومنی با بیان اینکه کودک حدوداً ۸ ساله و میهمان یکی از اهالی روستا بود، تصریح کرد: غواصان آتش‌نشانی پس از حدود ۲۰ دقیقه عملیات غواصی، پیکر بی‌جان این کودک را در نزدیکی محل سقوط از آب خارج کردند.

کد مطلب 6972849

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها