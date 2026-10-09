غرق شدن کودک ۸ ساله در رودخانه‌ روستای کیژده رشت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام مومنی شامگاه جمعه در گفتگو با رسانه ها با اشاره به وقوع این حادثه اظهار کرد: عصر امروز جمعه ، در پی تماس شهروندان با سامانه ۱۲۵ آتش‌نشانی و اعلام سقوط یک کودک در رودخانه‌ای در روستای کیژده رشت، نیروهای امدادی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در پی اعلام این حادثه، سه خودروی غواصی و نجات به همراه ۱۱ آتش‌نشان و غواص به محل اعزام شدند و عملیات جست‌وجو برای یافتن کودک آغاز شد.

رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری رشت با اشاره به خروشان بودن جریان آب رودخانه در محل حادثه گفت: تیم غواصی سازمان با توجه به شرایط رودخانه، عملیات جست‌وجو را در دو مسیر تعیین‌شده آغاز کرد.

مومنی با بیان اینکه کودک حدوداً ۸ ساله و میهمان یکی از اهالی روستا بود، تصریح کرد: غواصان آتش‌نشانی پس از حدود ۲۰ دقیقه عملیات غواصی، پیکر بی‌جان این کودک را در نزدیکی محل سقوط از آب خارج کردند.