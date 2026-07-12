پیکر جوان غرق‌ شده در سد سنگر پس از ۴۸ ساعت پیدا شد

شهرام مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این حادثه اظهار کرد: عصر روز جمعه، گزارش غرق شدن یک جوان حدوداً ۲۰ ساله در آب های سد سنگر به مرکز فرماندهی ۱۲۵ آتش نشانی رشت اطلاع داده شد که بلافاصله تیم های غواصی به محل حادثه اعزام شدند .

وی با بیان اینکه عملیات جستجو از همان ساعات اولیه آغاز شد، افزود: با توجه به باز بودن دریچه های سد در فصل آبیاری و شدت بالای جریان آب، عملیات غواصی با دشواری های فراوانی همراه بود.

مومنی تصریح کرد: پس از دو روز جستجوی مداوم، امروز پیکر این جوان با مشاهدات عینی اهالی در حوالی شهر لولمان پیدا شد و توسط تیم های امدادی به بیرون از آب انتقال داده شد.

رئیس سازمان آتش نشانی رشت با تأکید بر خطرات شنا در محدوده سد سنگر، به شهروندان هشدار داد: حتی افراد ماهر در شنا نیز به دلیل گرداب های زیرسطحی و جریان های ناگهانی، در این مناطق در معرض خطر جدی قرار دارند و از هرگونه تردد و ورود به حریم سد به ویژه در فصل آبیاری خودداری کنند.