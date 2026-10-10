قاین در مسیر توسعه گردشگری؛ هتل جدید در راه است

حمید عباس‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زمینی به مساحت سه هزار مترمربع برای احداث هتل در شهر قاین واگذار شده است، گفت: این هتل با زیربنای حداقل دو هزار مترمربع و در مدت سه سال احداث و به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های اقامتی در شهرستان قاینات تصریح کرد: این شهرستان از سال‌های گذشته با کمبود فضاهای اقامتی، به‌ویژه هتل، مواجه است و با وجود افتتاح چند اقامتگاه در سال‌های اخیر، احداث هتل همچنان یکی از نیازهای مهم حوزه گردشگری منطقه قاینات محسوب می‌شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات خاطرنشان کرد: در همین راستا، زمینی به مساحت ۳ هزار مترمربع با کاربری جهانگردی، واقع در کنار پارک رهگذر و مجاورت بلوار امام رضا(ع)، با پیشنهاد شهرداری قاین و تصویب شورای اسلامی شهر و پس از طی تشریفات قانونی، برای احداث هتل به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شد.

به گفته عباس‌زاده، حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی یکی از عوامل مؤثر در توسعه زیرساخت‌های گردشگری است و ورود این بخش به حوزه گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز تحول در اقتصاد گردشگری و افزایش ظرفیت‌های اقامتی این شهر شود.

وی ابراز امیدواری کرد: با ساخت این هتل، علاوه بر رفع بخشی از کمبود فضاهای اقامتی، زمینه ماندگاری بیشتر مسافران و گردشگران در شهر قاین فراهم شود و این شهر از یک مسیر گذری به مقصدی برای اقامت و گردشگری تبدیل شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان قاینات افزود: بر اساس مفاد توافق‌نامه، سرمایه‌گذار باید ظرف سه ماه برای دریافت پروانه ساخت اقدام کند و حداکثر ظرف سه سال، هتل را با زیربنای دست‌کم ۲ هزار مترمربع احداث و به بهره‌برداری برساند.

عباس‌زاده همچنین تأکید کرد: این اداره در مراحل مختلف اجرای طرح در کنار سرمایه‌گذار خواهد بود و برای تسهیل روند اجرا، رفع موانع و فراهم‌کردن زمینه تحقق این پروژه تلاش خواهد کرد.

وی بیان کرد: اجرای این پروژه می‌تواند گامی مهم در توسعه زیرساخت‌های گردشگری، افزایش ظرفیت اقامتی و تقویت جایگاه شهرستان قاینات در مسیر گردشگری استان باشد.