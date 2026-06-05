به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الله عباسیان در جریان بازدید رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی از پروژه هتل پنج‌ستاره صدف، اظهار داشت: این پروژه با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیاردتومانی و پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد، به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان، اظهار کرد: هتل پنج‌ستاره صدف یکی از پروژه‌های پیشران لرستان در حوزه گردشگری است که در زمینی به مساحت ۲۵ هزار مترمربع و با زیربنای ۱۲ هزار مترمربع در حال احداث است.

معاون اداره کل میراث‌فرهنگی لرستان، افزود: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه با احتساب ارزش زمین به حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و پس از بهره‌برداری، ظرفیت پذیرش ۲۰۰ تخت اقامتی را خواهد داشت.

عباسیان با بیان اینکه این پروژه هم‌اکنون از پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصدی برخوردار است، تصریح کرد: به‌منظور تسریع در روند تکمیل و بهره‌برداری، پروژه هتل صدف به سرمایه‌گذار جدید واگذار شده است.

وی تصریح کرد: تکمیل این پروژه می‌تواند نقش مؤثری در افزایش ظرفیت اقامتی استان، جذب گردشگران، رونق سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های جدید اشتغال در لرستان ایفا کند.