رئیس جمهور وارد استان البرز شد

به گزارش خبرنگار مهر مسعود پزشکیان صبح امروز وارد استان البرز شد تا در گردهمایی آیین سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ شرکت کند.

این گردهمایی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و در مؤسسه تحقیقات تولید و اصلاح نهال و بذر برگزار شده است. هدف اصلی آن، بررسی وضعیت تولید محصولات کشاورزی در سال زراعی گذشته و ترسیم برنامه‌ها و اولویت‌های بخش کشاورزی برای سال زراعی پیش‌رو است.

در این رویداد، موضوعاتی مانند برنامه‌ریزی برای کشت محصولات متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی، تعیین اولویت‌های بخش کشاورزی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و تحقیقاتی برای ارتقای بهره‌وری و پایداری تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.

آغاز سال زراعی جدید در شرایطی انجام می‌شود که کشور با چالش‌هایی مانند محدودیت منابع آبی، تغییرات اقلیمی، ضرورت تأمین امنیت غذایی، اصلاح الگوی کشت، افزایش بهره‌وری در واحد سطح، کاهش ضایعات، استفاده از بذرهای اصلاح‌شده و مقاوم و حرکت به سمت کشاورزی دانش‌بنیان روبه‌روست. بنابراین برگزاری چنین گردهمایی‌ای می‌تواند به سیاست‌گذاری هماهنگ‌تر و تصمیم‌گیری مؤثرتر در این حوزه کمک کند.

حضور رئیس‌جمهور در این برنامه، نشان‌دهنده اهمیت بخش کشاورزی در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور و تأکید بر نقش آن در امنیت غذایی، اشتغال و توسعه پایدار است. در حاشیه این مراسم نیز انتظار می‌رود مسئولان ارشد کشوری و استانی درباره مهم‌ترین مسائل کشاورزان، برنامه‌های حمایتی و راهکارهای مقابله با بحران آب گفت‌وگو کنند.

این برنامه از سوی وزارت جهاد کشاورزی در مؤسسه تحقیقات تولید و اصلاح نهال و بذر برگزار شده و جزئیات بیشتر درباره سخنرانی‌ها و تصمیمات آن متعاقباً منتشر خواهد شد.