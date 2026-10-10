به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، نشست خبری حسین ساجدی نیا رئیس ستاد مدیریت بحران کشور به مناسبت روز ملی بحران در وزارت کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

حسین ساجدی‌نیا، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر دستگاه‌های اجرایی برای مقابله با حوادث و سوانح، گفت: مدیریت بحران مسئولیتی ملی و بین‌بخشی است و همه دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت خود برای خدمت‌رسانی سریع و مؤثر به مردم آمادگی داشته باشند.

وی اظهار کرد: بیستم مهرماه به‌عنوان روز مدیریت بحران نام‌گذاری شده است تا اهمیت این حوزه و نقش همه مردم و دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری، آمادگی و مقابله با بحران‌ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به گذشت بیش از یک سال از آغاز مسئولیت خود در سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در این مدت تلاش کردیم به‌جای تمرکز بر اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌ها، اقدامات را پیش ببریم و پس از انجام کار، نتایج آن را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانیم.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر ماهیت بین‌بخشی و فرابخشی این سازمان تصریح کرد: اگرچه سازمان مدیریت بحران به‌تنهایی از نظر نیروی انسانی و امکانات، ظرفیت محدودی دارد، اما از توان و ظرفیت گسترده دستگاه‌های اجرایی کشور، از جمله وزارتخانه‌ها، جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و سازمان آتش‌نشانی برای ارائه خدمات به هموطنان بهره می‌گیرد.

ساجدی‌نیا ادامه داد: مدیریت بحران زمانی می‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام دهد که همه دستگاه‌ها در چارچوب وظایف خود مشارکت داشته باشند و هماهنگی لازم برای مقابله با حوادث و ارائه خدمات سریع به مردم برقرار شود.

مروری بر تاریخچه مدیریت بحران در کشور

وی در تشریح روند شکل‌گیری ساختار مدیریت بحران در ایران گفت: نخستین ساختار مرتبط با دفاع غیرنظامی در سال ۱۳۳۷ شکل گرفت و در ابتدا، بیشتر بر موضوعاتی مانند مقابله با پیامدهای بمباران و حوادث طبیعی احتمالی تمرکز داشت.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این ساختار در سال‌های بعد دستخوش تغییراتی شد و پس از وقوع حوادثی از جمله سیل، تشکیلات مرتبط با حوادث غیرمترقبه توسعه یافت. همچنین در ادامه تغییرات ساختاری دولت، مسئولیت‌ها و جایگاه این مجموعه در دستگاه‌های اجرایی تغییر کرد و در نهایت، سازمان مدیریت بحران کشور شکل گرفت.

وی با اشاره به تصویب قانون مدیریت بحران کشور در سال ۱۳۹۸ اظهار کرد: حدود شش سال از اجرای این قانون می‌گذرد و در این مدت تلاش شده است سازوکارهای قانونی مدیریت بحران در سطح کشور عملیاتی شود و ظرفیت‌های لازم برای ارتقای آمادگی در برابر حوادث توسعه یابد.

ساجدی‌نیا با اشاره به تعیین بیستم مهرماه به‌عنوان روز مدیریت بحران گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و طی مراحل مربوط، این روز به‌عنوان روز مدیریت بحران کشور تثبیت شد تا فرصتی برای توجه بیشتر به اهمیت این حوزه، تبیین مسئولیت دستگاه‌ها و افزایش آگاهی عمومی فراهم شود.

وی افزود: هدف از نام‌گذاری این روز، تنها برگزاری مراسم نیست، بلکه باید از این فرصت برای تقویت فرهنگ آمادگی، ارتقای هماهنگی بین دستگاه‌ها و افزایش مشارکت مردم در مدیریت بحران استفاده کنیم.

آمادگی صددرصدی دستگاه‌ها؛ اولویت مدیریت بحران

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب درباره ضرورت آمادگی در برابر حوادث خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی برنامه‌ریزی ما، تحقق آمادگی صددرصدی ستادهای مدیریت بحران در سراسر کشور است. این آمادگی تنها بر عهده سازمان مدیریت بحران نیست، بلکه همه وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول باید در این زمینه ایفای نقش کنند.

وی با یادآوری تأکیدات مطرح‌شده پس از زلزله سرپل‌ذهاب درباره ضرورت آمادگی دائمی ستادهای بحران گفت: ستادهای مدیریت بحران باید همواره آماده باشند و مانند مرزبانانی که به‌صورت مستمر از مرزهای کشور حفاظت می‌کنند، در تمام شرایط آمادگی خود را حفظ کنند.

ساجدی‌نیا تأکید کرد: تلاش ما در دوره مسئولیت کنونی این بوده است که این رویکرد را در برنامه‌های عملیاتی سازمان و ستادهای مدیریت بحران کشور دنبال کنیم و سطح آمادگی دستگاه‌ها را ارتقا دهیم.

وی با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم باید محور اصلی اقدامات دستگاه‌ها باشد، گفت: مردم شایسته دریافت بهترین خدمات هستند و همه دستگاه‌های کشور باید تمام توان و ظرفیت خود را برای حفاظت از جان و مال مردم، افزایش آمادگی در برابر حوادث و مدیریت مؤثر بحران‌ها به کار بگیرند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از اجرای برنامه‌های تحول‌گرا در حوزه مدیریت ریسک، تعیین وظایف دستگاه‌های اجرایی، توسعه زیرساخت‌های پاسخ به بحران، آمادگی برای پدیده ال‌نینو، حفاظت از جنگل‌ها و تقویت مشارکت بخش خصوصی و نیروهای مسلح در مدیریت بحران خبر داد.

وی در تشریح اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور طی نزدیک به دو سال گذشته، با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی دستگاه‌ها و بهبود خدمات‌رسانی به مردم گفت: تلاش کرده‌ایم مجموعه‌ای از اقدامات اساسی، تحول‌گرا و نوآورانه را در حوزه مدیریت بحران دنبال کنیم؛ هرچند همچنان خود را در برابر مردم مسئول می‌دانیم و معتقدیم باید اقدامات بیشتری انجام شود.

تغییر رویکرد از مدیریت بحران به مدیریت ریسک

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور نخستین محور اقدامات این سازمان را تغییر رویکرد از مقابله صرف با بحران به پیشگیری و مدیریت ریسک عنوان کرد و افزود: هدف ما این است که پیشگیری در اولویت برنامه‌ریزی‌های کشور قرار گیرد و اقدامات لازم پیش از وقوع حوادث انجام شود.

وی با اشاره به تهیه اطلس‌های موردنیاز مدیریت بحران و انجام برآوردهای مرتبط با تجهیزات و امکانات موردنیاز اظهار کرد: یکی از اقدامات مهم، تعیین و تدوین وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه مدیریت بحران بوده است.

ساجدی‌نیا ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد اقدامات مربوط به تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌ها و تعیین وظایف دستگاه‌ها انجام شده است و وظایف دستگاه‌های مشمول ماده ۲ قانون مدیریت بحران کشور نیز در این چارچوب مشخص شده است. این موضوع در مسیر طرح و ابلاغ رسمی از طریق شورای عالی مدیریت بحران کشور قرار دارد.

توسعه زیرساخت‌های پاسخ به بحران

وی توسعه و تقویت زیرساخت‌های سازمان برای پاسخگویی به بحران‌های پیچیده را از دیگر محورهای فعالیت این مجموعه برشمرد و گفت: کشور از ظرفیت‌های انسانی، علمی و فناوری مناسبی برخوردار است و در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نیز اقدامات مختلفی در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به نقش دانشمندان و متخصصان جوان در توسعه این ظرفیت‌ها افزود: بخشی از اقدامات زیرساختی در حال تکمیل است و در زمان مقتضی، جزئیات بیشتری از این دستاوردها اطلاع‌رسانی خواهد شد.

آمادگی دستگاه‌های امدادی برای بارش‌ها

ساجدی‌نیا با اشاره به برنامه‌ریزی برای مقابله با آثار احتمالی پیامدهای بارندگی‌ها اظهار کرد: جلسات هماهنگی برگزار شده و اقدامات لازم برای افزایش آمادگی دستگاه‌های امدادی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: جمعیت هلال‌احمر، اورژانس و سایر مجموعه‌های امدادی برای مواجهه با شرایط احتمالی اعلام آمادگی کرده‌اند و تجهیزات و امکانات موردنیاز نیز در حال آماده‌سازی است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر نقش مردم در کاهش خسارات احتمالی تصریح کرد: از مردم درخواست می‌کنیم هشدارهای صادرشده از سوی سازمان هواشناسی، رسانه ملی و سایر مراجع رسمی را جدی بگیرند و توصیه‌های ایمنی را رعایت کنند تا از بروز حوادث و خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.

برنامه‌ریزی برای حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی

وی حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی کشور را از دیگر اولویت‌های سازمان مدیریت بحران برشمرد و گفت: در زمینه مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها، با سازمان منابع طبیعی و سایر دستگاه‌های مسئول هماهنگی‌های لازم انجام شده و دستورالعمل‌های مربوط نیز تهیه شده است.

ساجدی‌نیا افزود: برآورد و تأمین تجهیزات موردنیاز برای اطفای حریق در دستور کار قرار دارد و سفارش دو فروند هواپیمای اطفای حریق نیز پیگیری شده است.

وی همچنین از پیگیری قراردادهای مرتبط با تقویت ناوگان امدادی خبر داد و گفت: توسعه ظرفیت‌های پروازی و امدادی، از جمله استفاده از هواپیماها و بالگردها، برای افزایش توان پاسخگویی به حوادث دنبال می‌شود و جزئیات اقدامات انجام‌شده در زمان مقتضی اعلام خواهد شد.

تشکیل قرارگاه «ایران من» برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی و غیردولتی اظهار کرد: قرارگاه «ایران من» با هدف هم‌افزایی میان بخش خصوصی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دستگاه‌های مسئول در حوزه مدیریت بحران تشکیل شده است.

وی افزود: در این چارچوب، از ظرفیت تشکل‌های مردمی، سازمان‌های مردم‌نهاد و مجموعه‌های خصوصی برای کمک‌رسانی در زمان وقوع حوادث استفاده خواهد شد.

ساجدی‌نیا با اشاره به اعلام آمادگی داوطلبان و مجموعه‌های فعال در حوزه تأمین اقلام موردنیاز، از جمله تغذیه و پشتیبانی، گفت: تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌های لازم برای تسریع در روند امدادرسانی در شرایط بحرانی در حال انجام است تا در صورت وقوع حادثه، خدمات‌رسانی به مردم با سرعت و هماهنگی بیشتری صورت گیرد.

تقویت هماهنگی با نیروهای مسلح در مدیریت بحران

وی هماهنگی با نیروهای مسلح را از دیگر محورهای راهبردی سازمان مدیریت بحران کشور دانست و اظهار کرد: برای استفاده از ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی در زمان وقوع بحران، دستورالعمل‌ها و سازوکارهای هماهنگی تدوین و ابلاغ شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در این چارچوب، هماهنگی‌هایی با ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده و سازوکار لازم برای بهره‌گیری از ظرفیت ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج و فرماندهی انتظامی کشور در حوزه مدیریت بحران دنبال می‌شود.

ساجدی‌نیا تأکید کرد: هدف از این هماهنگی‌ها، استفاده حداکثری از توان نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات نیروهای مسلح برای افزایش سرعت و اثربخشی عملیات امداد و نجات در زمان وقوع حوادث است.

وی با تأکید بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌ها و مشارکت مردم خاطرنشان کرد: مدیریت بحران یک مسئولیت جمعی است و افزایش آمادگی کشور، پیشگیری از حوادث و کاهش خسارات، نیازمند هم‌افزایی همه ظرفیت‌های ملی و استفاده مؤثر از توان دستگاه‌های اجرایی، نیروهای امدادی، نیروهای مسلح، بخش خصوصی و مردم است.

مرکز ملی فرماندهی و کنترل مدیریت بحران در حال ساخت است

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از برگزاری رزمایش‌های گسترده در ۱۳ تا ۱۴ استان، راه‌اندازی مرکز ملی فرماندهی و کنترل مدیریت بحران، توسعه سامانه‌های هوشمند پیش‌بینی حوادث و برنامه‌ریزی برای افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی خبر داد.

وی در تشریح اقدامات این سازمان برای ارتقای آمادگی کشور در برابر حوادث و سوانح، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی اظهار کرد: در ماه‌های گذشته، رزمایش‌ها و تمرین‌های متعددی در استان‌های مختلف کشور برگزار شده است تا ظرفیت‌ها و امکانات دستگاه‌ها در شرایط واقعی بحران ارزیابی و هماهنگی میان آنها تقویت شود.

برگزاری رزمایش‌های مدیریت بحران در ۱۴ استان

وی با اشاره به برگزاری رزمایش‌های مدیریت بحران در حدود ۱۳ تا ۱۴ استان کشور افزود: در این رزمایش‌ها، ابتدا تمرین‌های دورمیزی برای بررسی سناریوهای احتمالی برگزار می‌شود و سپس دستگاه‌های مسئول در مرحله عملیاتی، توان و امکانات خود را در میدان به کار می‌گیرند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به رزمایش اخیر در شیراز گفت: این تمرین‌ها موجب شده است ظرفیت‌های دستگاه‌های امدادی و اجرایی در استان‌ها بهتر شناسایی شود و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف افزایش یابد.

ساجدی‌نیا با اشاره به تجربه امدادرسانی در جریان جنگ اخیر تصریح کرد: تمرین‌هایی که پیش از جنگ برگزار شده بود، در افزایش سرعت امدادرسانی و هماهنگی میان آتش‌نشانی، هلال‌احمر و اورژانس تأثیرگذار بود. هدف اصلی ما این است که با ارتقای آمادگی و هماهنگی دستگاه‌ها، تلفات و خسارات ناشی از حوادث به حداقل برسد.

ابلاغ دستورالعمل اسکان اضطراری آسیب‌دیدگان

وی مدیریت هوشمند اسکان اضطراری و فراهم کردن زمینه بازگشت سریع آسیب‌دیدگان به شرایط عادی زندگی را از دیگر اقدامات سازمان مدیریت بحران کشور عنوان کرد و گفت: دستورالعمل‌های مربوط به اسکان اضطراری تدوین و ابلاغ شده و در رزمایش‌های برگزارشده نیز مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

ساجدی‌نیا با بیان اینکه اسکان اضطراری نباید صرفاً به چادر محدود شود، اظهار کرد: در شرایط بحرانی باید متناسب با امکانات موجود، از ظرفیت هتل‌ها، مهمان‌پذیرها و مهمانسراهای دولتی برای اسکان مردم استفاده شود و سایر گزینه‌ها تنها در صورت نیاز مورد توجه قرار گیرند.

وی افزود: برای اسکان آسیب‌دیدگان از سطح روستاها تا شهرها و مراکز استان‌ها برنامه‌ریزی شده است و با همکاری جمعیت هلال‌احمر، سازوکارهای لازم برای اسکان سریع و مناسب مردم پیش‌بینی شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ادامه داد: در تمرین‌های انجام‌شده، ظرفیت ایجاد اسکان برای چند هزار نفر در مدت حدود یک تا دو ساعت مورد توجه قرار گرفته است تا در زمان وقوع حوادث، امکان تأمین سریع سرپناه برای آسیب‌دیدگان فراهم باشد.

افزایش پوشش بیمه‌ای محصولات کشاورزی

ساجدی‌نیا با تأکید بر ضرورت توسعه پوشش‌های بیمه‌ای برای کاهش خسارات ناشی از حوادث گفت: افزایش فرهنگ بیمه در کشور یکی از موضوعاتی است که سازمان مدیریت بحران پیگیری می‌کند.

وی افزود: در همین راستا، موضوع گسترش بیمه محصولات کشاورزی با همکاری دستگاه‌های مسئول و وزارت امور اقتصادی و دارایی دنبال شده است و پیشنهادهایی برای افزایش تعداد محصولات تحت پوشش بیمه ارائه شده است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به پیگیری بیمه حدود ۱۷ محصول کشاورزی اظهار کرد: هدف این است که در صورت وقوع سیل و سایر حوادث طبیعی، کشاورزان بتوانند با استفاده از پوشش‌های بیمه‌ای، بخشی از خسارات خود را جبران کنند.

وی همچنین از پیگیری تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از حوادث، به‌ویژه سیل سال گذشته در چهار استان کشور، خبر داد و گفت: در این زمینه، بانک مرکزی و تعدادی از بانک‌ها وارد عمل شده‌اند و پیگیری‌ها برای تسهیل پرداخت تسهیلات به آسیب‌دیدگان ادامه دارد.

ساخت مرکز ملی فرماندهی و کنترل مدیریت بحران

ساجدی‌نیا توسعه فناوری‌های نوین در پیش‌بینی و کاهش خطر حوادث را از اولویت‌های این سازمان دانست و گفت: در حال حاضر، ۱۹ سامانه در حوزه مدیریت بحران توسعه یافته است و سامانه‌های دیگری نیز در دستگاه‌های مختلف کشور وجود دارد که با هماهنگی‌های انجام‌شده، تجمیع اطلاعات و بهره‌گیری یکپارچه از آنها دنبال می‌شود.

وی افزود: برای ایجاد مرکز ملی پاسخ و فرماندهی و کنترل مدیریت بحران برنامه‌ریزی شده و عملیات ساخت این مرکز آغاز شده است. با تکمیل این مجموعه، امکان استفاده هماهنگ از اطلاعات و فناوری‌های موجود برای مدیریت مؤثرتر حوادث فراهم خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ظرفیت متخصصان جوان و توانمندی‌های کشور در حوزه فناوری‌های فضایی و ماهواره‌ای اظهار کرد: تفاهم‌نامه‌هایی با سازمان فضایی کشور برای استفاده از این ظرفیت‌ها منعقد شده است و اجرای طرح ‌های آزمایشی در سه استان نیز در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: استفاده از هوش مصنوعی در پیش‌بینی حوادث و تحلیل اطلاعات نیز دنبال می‌شود تا بتوان از این فناوری به‌عنوان ابزاری کمکی برای تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر در مدیریت بحران بهره گرفت.

مدیریت هم‌زمان بحران‌ها در شرایط پیچیده

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به ضرورت ایجاد انسجام میان دستگاه‌ها برای مقابله با بحران‌های هم‌زمان گفت: یکی از موضوعات مهم، افزایش توان کشور برای مدیریت چند حادثه به‌صورت هم‌زمان است؛ زیرا ممکن است در یک مقطع، کشور با چند بحران در مناطق مختلف روبه‌رو شود.

ساجدی‌نیا با اشاره به وقوع سیل در چهار استان جنوبی کشور هم‌زمان با جنگ اخیر افزود: در آن شرایط، دستگاه‌های مسئول باید به‌طور هم‌زمان در چند جبهه عملیاتی فعالیت می‌کردند و همین موضوع اهمیت هماهنگی و آمادگی قبلی را نشان داد.

وی با بیان اینکه اقدامات بازسازی مناطق سیل‌زده همچنان باید با جدیت دنبال شود، اظهار کرد: با وجود دشواری‌های موجود، اقداماتی برای رسیدگی به خسارات انجام شده است و پیگیری‌ها برای تکمیل روند بازسازی و حمایت از آسیب‌دیدگان ادامه دارد.

پرداخت خسارات و تسهیلات به آسیب‌دیدگان

ساجدی‌نیا با تأکید بر ضرورت تسریع در جبران خسارات مردم گفت: یکی از اهداف ما این است که خسارات تحت پوشش بیمه در کوتاه‌ترین زمان ممکن پرداخت شود و در این زمینه، پیگیری‌هایی برای تسریع در روند رسیدگی و پرداخت‌ها انجام شده است.

وی با اشاره به پرداخت کمک‌ها و تسهیلات به آسیب‌دیدگان مناطق شهری و روستایی افزود: در چارچوب اقدامات انجام‌شده، مبالغی برای حمایت از آسیب‌دیدگان در نظر گرفته شده است؛ از جمله ۱۷۰ میلیون تومان برای واحدهای شهری و ۱۳۰ میلیون تومان برای واحدهای روستایی که البته این مبالغ به‌تنهایی پاسخگوی همه نیازهای بازسازی نیست و حمایت‌های تکمیلی نیز ضرورت دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از آغاز برآورد خسارات جنگ از روز دوم درگیری خبر داد و گفت: ارزیابی‌های کارشناسی انجام و نتایج برای طی مراحل مربوط به دولت ارائه شد و روند پرداخت هزینه‌های بازسازی نیز در حال پیگیری است.

استفاده از ظرفیت ملی برای مهار حوادث گسترده

وی با اشاره به تجربه مدیریت حادثه بندر شهید رجایی اظهار کرد: این حادثه از جمله حوادث گسترده‌ای بود که با حضور و هماهنگی دستگاه‌های مختلف، اقدامات عملیاتی برای مدیریت شرایط و مهار پیامدهای آن با سرعت انجام شد.

ساجدی‌نیا همچنین با اشاره به آتش‌سوزی جنگل‌های هیرکانی در منطقه الیت گفت: در مدیریت حوادث، سطح استانی و سطح ملی از یکدیگر تفکیک شده‌اند؛ به این معنا که در حوادث استانی، استانداران و مدیران بحران استان مسئولیت اصلی را بر عهده دارند، اما در حوادثی که ابعاد ملی پیدا می‌کنند، سازمان مدیریت بحران کشور برای هماهنگی و بسیج ظرفیت‌های ملی وارد عمل می‌شود.

وی افزود: در عملیات مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها، ظرفیت‌های هوایی و زمینی نیروهای مسلح، فرماندهی انتظامی، وزارت دفاع و جمعیت هلال‌احمر به کار گرفته شد تا امکانات و تجهیزات موجود برای مهار آتش و پشتیبانی از عملیات به‌صورت هماهنگ مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به مخاطرات مخازن سوخت مستقر در بلوار ارتش و شهران تهران اظهار کرد: این تأسیسات سال‌ها پیش و در زمانی احداث شدند که مناطق اطراف آن‌ها خارج از محدوده شهری بود، اما با گسترش شهر، اکنون در محدوده سکونتگاه‌های شهری قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه وقوع زلزله، انفجار یا حوادث مشابه در مجاورت این مخازن می‌تواند خطرآفرین باشد، افزود: در طول سال‌های گذشته جابه‌جایی این تأسیسات انجام نشده است؛ با این حال، سازمان مدیریت بحران نظر خود را به‌صورت مکتوب اعلام کرده و معتقد است این مخازن باید به مکان‌های مناسب‌تری منتقل شوند تا خطرات احتمالی برای شهروندان کاهش یابد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به حمله به این دو مجموعه در جریان جنگ اخیر گفت: برای مهار آتش‌سوزی، امکانات دستگاه‌های مختلف بسیج شد و شرکت نفت، آتش‌نشانی تهران، هلال‌احمر و سایر مجموعه‌های مسئول در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.

ساجدی‌نیا با قدردانی از عملکرد دستگاه‌های حاضر در این عملیات، بر ضرورت پیشگیری از تکرار چنین حوادثی و استقرار ایمن تأسیسات پرخطر تأکید کرد.

آمادگی برای بارش‌ها در ۲۵ تا ۲۷ استان

وی با اشاره به پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور گفت: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، احتمال دارد ۲۵ تا ۲۷ استان کشور تحت تأثیر بارش‌ها قرار بگیرند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: این سازمان با در نظر گرفتن بدترین سناریوی احتمالی، آمادگی دستگاه‌های مسئول در حوزه امدادرسانی و خدمات‌رسانی را پیگیری کرده است.

به گفته ساجدی‌نیا، هلال‌احمر، اورژانس، آتش‌نشانی‌ها و دستگاه‌های مسئول در حوزه آب و برق برای تأمین نیروی انسانی و تجهیزات مورد نیاز اعلام آمادگی کرده‌اند. همچنین تجهیزات لازم برای مقابله با آب‌گرفتگی، از جمله پمپ‌ها و موتورهای تخلیه آب، در سطح کشور پیش‌بینی شده است.

شناسایی ۱۴۰۰ کیلومتر مسیر نیازمند لایروبی

ساجدی‌نیا با اشاره به اقدامات پیشگیرانه در برابر سیلاب اظهار کرد: حدود ۱۴۰۰ کیلومتر از مسیرهای شهری و روستایی کشور برای انجام عملیات لایروبی شناسایی شده است و پیگیری این موضوع به استان‌ها و دستگاه‌های مسئول ابلاغ شده است.

وی افزود: موضوع لایروبی در نشست‌های مربوط به استانداران، شهرداران و مدیران بحران مطرح شده و استان‌ها موظف شده‌اند اقدامات لازم را انجام دهند. برخی استان‌ها، به‌ویژه تعدادی از استان‌های شمالی، در این زمینه عملکرد سریع‌تری داشته‌اند و سایر استان‌ها نیز اقدامات خود را آغاز کرده‌اند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به همکاری بخش خصوصی در این زمینه گفت: برخی معادن و کارخانه‌ها تجهیزات خود را به‌صورت رایگان در اختیار شهرداری‌ها و استانداری‌ها قرار داده‌اند تا روند اجرای عملیات تسریع شود.

وی تأکید کرد که سازمان مدیریت بحران برای بررسی میزان پیشرفت اقدامات، تیم‌هایی را در استان‌ها تشکیل داده است تا ضمن بازدیدهای حضوری، وضعیت اجرای برنامه‌ها و آمادگی دستگاه‌ها را ارزیابی کنند.

تدوین نقشه راه ملی مدیریت بحران

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور همچنین از تدوین نقشه راه این سازمان و تهیه نقشه راه ملی مدیریت بحران خبر داد و گفت: در تدوین برنامه ملی، نظرات دستگاه‌های مختلف دریافت شده و هماهنگی‌های لازم برای طرح آن در شورای عالی مربوطه انجام شده است.

به گفته وی، این برنامه علاوه بر دستگاه‌های دولتی، ظرفیت‌های بخش خصوصی را نیز در بر می‌گیرد تا در شرایط بحران، امکان استفاده از تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای امدادرسانی به مردم فراهم باشد.

ساجدی‌نیا همچنین از هماهنگی با موکب‌ها و گروه‌های داوطلب برای کمک‌رسانی سازمان‌یافته در زمان بحران خبر داد و افزود: این ظرفیت‌ها می‌توانند در حوزه‌هایی مانند تهیه و توزیع غذا به کمک مردم آسیب‌دیده بیایند.

برنامه‌ریزی برای تقویت بیمه منازل

وی با تأکید بر ضرورت توسعه فرهنگ بیمه گفت: هزینه بیمه مربوط به منازل از طریق قبوض برق دریافت می‌شود و هر کنتور برق مبنای محاسبه یک واحد مسکونی قرار می‌گیرد.

ساجدی‌نیا با بیان اینکه پرداخت خسارت بیمه به مردم نباید به‌عنوان امتیاز یا لطف تلقی شود، افزود: برنامه‌هایی با همکاری بیمه مرکزی برای افزایش پوشش بیمه‌ای در دست پیگیری است که بر اساس آن، بخشی از هزینه را مردم و بخشی را دولت تأمین کند تا در زمان وقوع حوادث، حمایت مالی بیشتری از خانوارها صورت گیرد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه امدادرسانی در شرایط جنگی در قانون فعلی این سازمان به‌صراحت پیش‌بینی نشده است، از پیگیری مجلس برای افزودن این مأموریت به قانون خبر داد و گفت: این سازمان از نخستین روز جنگ، اقدامات لازم برای هماهنگی امدادرسانی و پشتیبانی از مردم را آغاز کرده است.

وی با اشاره به نقش سازمان مدیریت بحران کشور در حوادث جنگی اظهار کرد: اگرچه در قانون فعلی سازمان مدیریت بحران، مأموریت‌ها عمدتاً بر بلایای طبیعی متمرکز است و به موضوع جنگ اشاره صریحی نشده، اما این سازمان به دلیل مسئولیت خود در قبال مردم، از نخستین روز جنگ برای هماهنگی امدادرسانی وارد عمل شد.

وی افزود: در نخستین روز جنگ ۱۲روزه، جلسه‌ای در محل سازمان مدیریت بحران برگزار و دستورالعمل‌های لازم برای نحوه امدادرسانی تهیه شد. به گفته وی، تا ظهر همان روز، دستورالعمل مربوط به شرایط جنگی آماده و ابلاغیه‌های لازم برای هماهنگی دستگاه‌ها صادر شده بود.

ساجدی‌نیا با اشاره به آمادگی‌های پیش‌بینی‌شده برای شرایط جنگی گفت: حدود یک ماه پیش از جنگ رمضان نیز، با توجه به گزارش‌های دریافتی و احتمال وقوع جنگ، دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های لازم به دستگاه‌های مسئول ارسال شده بود تا آمادگی موردنیاز را داشته باشند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با قدردانی از عملکرد نیروهای امدادی و خدمات‌رسان در جریان جنگ اظهار کرد: هلال‌احمر، آتش‌نشانی، اورژانس، مجموعه‌های وزارت نیرو، نیروهای راهداری و سایر دستگاه‌ها در این شرایط پای کار بودند و برخی از نیروهای این مجموعه‌ها نیز جان خود را از دست دادند.

ساجدی‌نیا با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون مدیریت بحران تصریح کرد: نمایندگان پس از بازدید از مناطق و بررسی شرایط، موضوع اضافه‌شدن مأموریت امدادرسانی و پشتیبانی در زمان جنگ به قانون سازمان مدیریت بحران را مطرح کرده‌اند و قرار است این موضوع در روند بررسی‌های قانونی مجلس پیگیری شود.

وی تأکید کرد: سازمان مدیریت بحران حتی پیش از اصلاح قانون نیز مسئولیت خود در قبال مردم را دنبال کرده و در حوزه امدادرسانی و پشتیبانی در شرایط جنگی از انجام وظایف خود کوتاهی نخواهد کرد.

شناسایی ساخت‌وسازهای واقع در مسیر سیلاب

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره ساخت‌وسازهای انجام‌شده در حریم و مسیر سیلاب‌ها گفت: بخشی از این ساخت‌وسازها مربوط به سال‌های گذشته و حتی پیش از انقلاب است و شناسایی همه نقاط پرخطر در شهرها هنوز به‌طور کامل انجام نشده است.

وی افزود: جابه‌جایی ساختمان‌های واقع در مسیر سیلاب، به‌ویژه در مناطقی که امکان انتقال ساکنان و تأمین زمین جایگزین وجود دارد، هزینه‌های سنگینی به همراه دارد و تأمین این هزینه‌ها از توان بسیاری از خانوارها خارج است. از سوی دیگر، محدودیت منابع اعتباری دستگاه‌های مسئول نیز اجرای این اقدامات را دشوار می‌کند.

ساجدی‌نیا با تأکید بر ضرورت کاهش خطر سیلاب گفت: باید نقاط اصلی تجمع و عبور سیلاب شناسایی شود و با اصلاح مسیرها یا برطرف‌کردن موانع، از ورود آب به منازل و مراکز مسکونی جلوگیری کرد یا دست‌کم میزان خسارت را به حداقل رساند.

وی همچنین از مردم خواست هشدارهای هواشناسی و اطلاعیه‌های منتشرشده از طریق رسانه‌ها را جدی بگیرند.

اطلاع‌رسانی پیامکی برای کاهش خسارات سیلاب

ساجدی‌نیا با اشاره به اطلاع‌رسانی پیامکی در چهار استان کشور گفت: در جریان سیلاب اخیر، اطلاع‌رسانی از طریق تلفن‌های همراه با همکاری اپراتورها انجام شد و پیام‌های هشدار به‌صورت گسترده در اختیار مردم قرار گرفت.

وی با قدردانی از همکاری اپراتورهای تلفن همراه اظهار کرد: این اقدام در چنین گستره‌ای تجربه‌ای قابل‌توجه بود و اطلاع‌رسانی به‌موقع می‌تواند در افزایش آمادگی مردم و کاهش تلفات ناشی از حوادث مؤثر باشد.

همکاری با سازمان پدافند غیرعامل در حوزه تأسیسات هسته‌ای

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره آمادگی در حوزه تأسیسات هسته‌ای نیز گفت: مسئولیت اصلی این حوزه بر عهده سازمان پدافند غیرعامل است، اما سازمان مدیریت بحران آمادگی دارد در زمینه‌های موردنیاز با این مجموعه همکاری کند.

وی افزود: در همین راستا، جلساتی با سازمان انرژی اتمی و رئیس این سازمان برگزار شده و موضوعات مرتبط در حال پیگیری است. همچنین برگزاری رزمایش‌ها و تمرین‌های مشترک برای افزایش تاب‌آوری و آمادگی در شرایط اضطراری در دستور کار قرار دارد.

ساجدی‌نیا خاطرنشان کرد: اقداماتی در این زمینه در برخی استان‌ها، به‌ویژه استان‌های جنوبی، انجام شده و برنامه‌ریزی برای گسترش این تمرین‌ها به استان‌های دیگر نیز در حال پیگیری است.

ایجاد معاونت فناوری و هوش مصنوعی در سازمان مدیریت بحران

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور از ایجاد معاونت فناوری، هوش مصنوعی و هوشمندسازی در این سازمان خبر داد و گفت: با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، فرایند شناسایی و به‌کارگیری ظرفیت‌های فناورانه کشور برای ارتقای مدیریت بحران آغاز شده است.

وی با اشاره به ظرفیت مطلوب شرکت‌های دانش‌بنیان و مجموعه‌های فناور در کشور اظهار کرد: کشور از توان علمی و فناوری مناسبی برخوردار است، اما لازم است این ظرفیت‌ها به‌صورت منسجم و هدفمند شناسایی و در مسیر مدیریت بحران به کار گرفته شوند.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور افزود: در همین راستا، گفت‌وگوهایی با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و با حضور دکتر افشین انجام شد که با استقبال و اعلام آمادگی برای همکاری همراه بود. در ادامه و در دومین جلسه، تفاهم‌نامه‌ای برای شناسایی نیازهای کشور و استفاده از توان مجموعه‌های فناور به امضا رسید.

وی ادامه داد: در چارچوب این همکاری، سامانه‌های موجود در کشور شناسایی شده‌اند و مجموعه‌های مربوط برای همکاری و در اختیار گذاشتن ظرفیت‌های خود اعلام آمادگی کرده‌اند. البته سامانه‌های دارای ملاحظات امنیتی از این فرایند مستثنا هستند. در حال حاضر، مراحل فنی لازم برای فراهم‌کردن امکان بهره‌برداری یکپارچه از این ظرفیت‌ها در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر ضرورت استفاده عملیاتی از فناوری‌ها تصریح کرد: هدف این است که ظرفیت‌های پراکنده کشور در یک مجموعه منسجم به کار گرفته شوند تا بتوان از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و سامانه‌های موجود به شکل مؤثر در مدیریت بحران استفاده کرد.

وی همچنین از ایجاد معاونت فناوری، هوش مصنوعی و هوشمندسازی در سازمان مدیریت بحران کشور خبر داد و گفت: این معاونت با هدف پیگیری تخصصی موضوعات فناورانه و توسعه استفاده از هوش مصنوعی در فعالیت‌های سازمان تشکیل شده است و دکتر حیدری، از نیروهای جوان و نخبه، مسئولیت پیگیری این حوزه را بر عهده دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور: مسئولیت ساخت پناهگاه‌ها بر عهده سازمان ما نیست

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت ساخت پناهگاه و تأمین امکانات مورد نیاز آن‌ها گفت: موضوع پناهگاه‌ها در حوزه مأموریتی سازمان پدافند غیرعامل قرار دارد و سازمان مدیریت بحران کشور متولی مستقیم ساخت آن‌ها نیست.

وی با اشاره به اینکه پیش از جنگ ۱۲روزه، موضوع جنگ به‌صورت مشخص در چارچوب قانونی مأموریت‌های سازمان مدیریت بحران پیش‌بینی نشده بود، اظهار کرد: با این حال، در شرایط جنگی سازمان مدیریت بحران نیز متناسب با وظایف خود وارد عمل شد؛ اما موضوع ساخت پناهگاه و تعیین الزامات مربوط به آن، در حوزه مسئولیت دستگاه‌های متولی قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با تأکید بر تفاوت پناهگاه‌های امروزی با فضاهای مورد استفاده در گذشته افزود: پناهگاه‌ها باید متناسب با شرایط و نیازهای روز، از تجهیزات و امکانات لازم برخوردار باشند و نمی‌توان صرفاً با الگوهای چند دهه قبل به این موضوع نگاه کرد.

وی ادامه داد: در کنار ساخت پناهگاه، مکان‌هایی نیز به‌عنوان فضاهای جایگزین برای استفاده در شرایط اضطراری مطرح شده‌اند، اما شناسایی و آماده‌سازی این مکان‌ها به بررسی و برنامه‌ریزی بیشتری نیاز دارد.

رئیس سازمان مدیریت بحران کشور خاطرنشان کرد: موضوعات مرتبط با آمادگی در شرایط جنگی و مکان‌های قابل استفاده به‌عنوان پناهگاه در حال پیگیری است، اما با توجه به اینکه این حوزه مستقیماً در حیطه مسئولیت سازمان مدیریت بحران قرار ندارد، اظهارنظر تخصصی درباره جزئیات ساخت پناهگاه‌ها و الزامات فنی آن‌ها باید از سوی دستگاه مسئول انجام شود.