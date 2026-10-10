روح‌الله زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین خروجی نقشه‌ها و مدل‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: از امروز تا پایان هفته جاری آسمان استان عمدتا قسمتی ابری خواهد بود که در ساعات بعد از ظهر با افزایش ابر و افزایش سرعت وزش باد همراه می‌شود.

وی افزود: در ساعاتی از بعدازظهر امروز شنبه در برخی مناطق استان وزش باد نسبتا شدید پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان به ورود سامانه بارشی ضعیف اشاره کرد و گفت: روز سه‌شنبه با گذر یک موج کم دامنه و ضعیف از منطقه در ساعات بعدازظهر علاوه بر رشد ابرها احتمال بارش پراکنده و رگبار موقت باران در مناطقی از استان به‌ویژه نیمه شمالی وجود دارد.

زاهدی پیرامون وضعیت و تغییرات دمایی استان تصریح کرد: برای امشب انتظار افت ۲ تا ۳ درجه‌ای دمای کمینه را در سطح استان داریم به‌طوری که برای صبح فردا یکشنبه دمای هوا در برخی ایستگاه‌ها به زیر ۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

وی ادامه داد: از روز دوشنبه مجدد دمای صبحگاهی در بیشتر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه افزایش می‌یابد و دماهای روزانه و بیشینه تا اواخر هفته تغییر محسوسی نخواهد داشت و ثبات نسبی دما حاکم خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان در پایان به وضعیت نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: در شبانه‌روز گذشته اسدآباد با بیشینه دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه و صبح امروز شیرین‌سو با کمینه دمای ۶ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین منطقه استان ثبت شد و دمای هوای همدان در گرم‌ترین ساعات به ۲۵ درجه و در خنک‌ترین ساعات به ۷ درجه سانتی‌گراد رسید.