کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز در چگنی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاپور گراوند صبح امروز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با سوءاستفاده از شبکه توزیع برق، مأموران انتظامی چگنی با رصدهای اطلاعاتی، چند محل نگهداری و فعالیت غیرمجاز دستگاه‌های استخراج رمزارز را شناسایی کردند.

کشف تجهیزات به ارزش ۱۵ میلیارد ریال

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و بازرسی از محل‌های شناسایی‌شده، موفق به کشف هشت دستگاه ماینر به همراه تجهیزات جانبی مربوطه شدند.

فرمانده انتظامی چگنی تصریح کرد: کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را بیش از ۱۵ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند.

معرفی متهمان به مرجع قضایی

گراوند خاطرنشان کرد: در این رابطه دو متهم دستگیر شدند و پس از تشکیل پرونده، برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.