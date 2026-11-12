به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه احمدی از کشف و توقیف ۸ دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: پس از دریافت گزارشی درباره نگهداری تعدادی دستگاه ماینر غیرمجاز در یکی از منازل شهر، بررسی موضوع در دستور کار پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های لازم، محل نگهداری دستگاه‌ها را شناسایی کردند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: پس از شناسایی منزل مورد نظر و هماهنگی با مرجع قضایی، مأموران برای بازرسی به محل مراجعه کردند.

احمدی ادامه داد: در جریان این بازرسی، ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف و توقیف شد که ارزش آن‌ها ۸ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه خبر داد و گفت: موضوع برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در دست پیگیری قرار دارد.