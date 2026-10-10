۵۰ هزار هدف در دسترس

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: ترامپ، به‌تازگی برای آرام کردن اوضاع ملتهب اقتصادی آمریکا و سیگنال منفی دادن به بازار نفت، مدعی شده که تا پیش از برگزاری انتخابات میان دوره‌ای کنگره در آمریکا یعنی سوم نوامبر برابر با ۱۲ آبان، به هیچ وجه به ایران حمله نخواهد کرد. ترامپ سپس مدعی شده که آمریکا در حال انجام مذاکرات سازنده با ایران است.

این سخنان ترامپ مشخصا یک فریب بزرگ است؛ تحرکات نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی و هماهنگی‌های رخ داده میان آنان با رژیم‌های سعودی و امارات، بیانگر نزدیک بودن تجاوز مجدد آمریکا به خاک ایران است. در همین رابطه، باراک راوید، خبرنگار صهیونیستی رسانه آکسیوس و از عناصر رسانه‌ای نزدیک به کاخ سفید در واکنش به صحبت‌های اخیر ترامپ مبنی بر عدم حمله به ایران، توییت معناداری را منتشر کرده است.

در این توییت آمده که در ژوئن ۲۰۲۵، پیش از عملیات چکش نیمه‌شب، کاخ سفید اعلام کرد که ترامپ ظرف دو هفته تصمیم خواهد گرفت که آیا آمریکا به جنگ اسرائیل علیه ایران می‌پیوندد یا نه. اما زمانی که این اظهارات مطرح شد، ترامپ از قبل تصمیم گرفته بود به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله کند. در ۲۷ فوریه، کمتر از ۲۴ ساعت پیش از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران و آغاز جنگ ۴۰ روزه، ترامپ ادعا کرد که هنوز درباره ورود به جنگ تصمیمی نگرفته است، اما درواقع، او پیشتر تصمیم خود را گرفته و مجوز حملات را صادر کرده بود.

در مطلب مرتبط دیگری، رسانه آکسیوس گزارش داد که آمریکا به اسرائیل اطلاع داده است که در حال آماده‌سازی برای احتمال از سرگیری حملات به ایران در عرض سه هفته پیش ‌رو است. این در حالی است که ترامپ در اظهاراتش مدعی شد: ما در هیچ مقطعی پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، که قرار است سوم نوامبر برگزار شود، به ایران حمله نخواهیم کرد. یک مقام ارشد نظامی آمریکایی نیز به رسانه سعودی الحدث گفته است که ۵۰ هزار نیروی آمریکایی در خاورمیانه در حالت آماده باش کامل قرار دارند و هزاران موشک و مهمات مورد نیاز این نیروها در منطقه تامین و جایگزین شده است.

ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی نیز در سخنانی که بیانگر آمادگی اسرائیل برای تجاوز مجدد به ایران است، گفته که در صورت حمله ایران، انتخابات پارلمانی در اسرائیل عقب خواهد افتاد. وب‌سایت خبری اکسیوس می‌گوید ایال زامیر، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل به مقام‌های ارشد آمریکایی هشدار داده اگر جنگ با ایران در سه هفته آینده از سر گرفته شود، اسرائیل احتمالا مجبور شود انتخابات پارلمانی پنجم آبان را عقب بیندازد.

زامیر هشدار داده ایران ممکن است در پاسخ به حملات، با موشک به اسرائیل حمله کند. این هشدار پس از آن مطرح شد که مقام‌های آمریکایی او را در جریان آمادگی‌های نظامی برای از سرگیری عملیات علیه ایران قرار دادند و آکسیوس می‌گوید پس ‌از آن بود که ترامپ اعلام کرد آمریکا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای ۱۲ آبان به ایران حمله نخواهد کرد. نشریه آتلانتیک نیز گزارش داده که کاخ سفید از پنتاگون خواسته است گزینه‌هایی برای از سرگیری حملات علیه ایران پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر آماده کند؛ هرچند هنوز هیچ تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

وفق این گزارش، سنتکام در حال تدوین فهرستی از اهداف احتمالی و بسته‌های عملیاتی برای حمله است که از حملات محدود تا عملیات گسترده‌تر را شامل می‌شود. به نوشته آتلانتیک، حامیان حمله به ایران پیش از انتخابات معتقدند چنین اقدامی می‌تواند نشان‌دهنده پیشرفت در جنگ هشت‌ماهه باشد و فشار بر تهران را افزایش دهد؛ با این حال، مقام‌های آمریکایی اذعان دارند که حملات محدود به‌تنهایی احتمالا برای بازگشایی تنگه هرمز، وادار کردن ایران به ورود به مذاکرات یا کاهش قیمت سوخت پیش از روز انتخابات کافی نخواهد بود. پنتاگون همچنین به‌طور جداگانه گزینه‌های گسترده‌تری را برای پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آماده کرده است که شامل حملات بیشتر به زیرساخت‌های انرژی ایران می‌شود.

مجموع مستندات ذکر شده در بالا، گواهی بر آن است که تجاوز مجدد دشمنان آمریکایی و صهیونیستی به ایران، طی روزهای پیش ‌رو حتمی و قطعی است و آنچه اهمیت دارد آن است که قوای مسلح ایران اسلامی و سیاسیون ما، در نهایت آمادگی برای پاسخی کوبنده به دشمن باشند. نکته مثبت آن است که پس از سخنان پنج‌شنبه شب ترامپ مبنی بر عدم حمله به ایران تا پیش از ۱۲ آبان، هیچکس در داخل این سخنان را جدی نگرفت و بالعکس، همه متفق‌القول اذعان کردند که این حربه و شگرد ترامپ جنایتکار است و وقتی او از عدم حمله سخن می‌گوید، در واقع در حال دادن پالس حمله است. همچنین اینکه ترامپ از مذاکرات سازنده با ایران سخن می‌گوید نیز دروغی آشکار است که تنها هدفش پایین آوردن قیمت رو به بالای نفت است. البته ترامپ در همان پنج‌شنبه شب، به هدفش رسید و پس از طرح دروغ مذاکره با ایران، موفق شد قیمت نفت را اندکی به عقب براند.

پاسخ ایران در جنگ سوم، ویرانگر است

حداکثری شدن احتمال وقوع حمله نظامی تا آخر مهر تابعی از این واقعیت است که طبق محاسبات واشنگتن و تل‌آویو، پاسخ ایران محدود و عمدتا از طریق بازوهای جبهه مقاومت خواهد بود. اگر ارزیابی‌ها در واشنگتن و تل‌آویو این باشد که پاسخ ایران مستقیم‌تر و بزرگ‌تر خواهد بود؛ مثلا حملات موشکی سنگین و مستقیم به پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا یا اسرائیل با تلفات انسانی بالا؛ آنگاه سناریوی جنگ سوم به سرعت از یک ضربه سه‌روزه به یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر ارتقا می‌یابد. در این حالت، محاسبات آمریکا درباره هزینه‌های سیاسی حمله پیش از انتخابات سوم نوامبر، به نحو قابل توجهی تغییر خواهد کرد. به عبارت دیگر، ما در داخل باید این سیگنال را به دشمن آمریکایی ارسال کنیم که چنانچه حمله‌ای مجدد به ایران شود، پاسخ ایران ویرانگر خواهد بود و خبری از جنگ سه روزه نیست؛ بلکه جنگ سوم، بی‌انتهاست و کسی زمان پایان آن را نمی‌تواند پیش‌بینی کند.

حمله مقتدرانه ایران به نفتکش متخلف

مقدمات آمادگی ایران برای پاسخ ویرانگر به تجاوز پیش‌ رو که آمریکا رویای آن را در سر دارد، روز گذشته در پهنه خلیج فارس توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تمهید شد. روز گذشته، کشتی غول‌پیکر حامل گاز ال‌پی‌جی به نام ان‌وی سان‌شاین متعلق به شرکت نات‌ویت که قصد عبور از مسیر غیرقانونی جنوب تنگه هرمز را داشت مورد اصابت قرار گرفت و دچار آتش‌سوزی گسترده در قسمت موتورخانه و سامانه رانش و متوقف شد. پس از این حمله مقتدرانه و موفقیت‌آمیز، سپاه اعلام کرد که دریادلان نیروی دریایی سپاه در تحقق فرمان فرماندهی کل قوا و خواست عموم مردم ایران مبنی بر اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز، اداره تنگه را در اختیار دارند و اجازه حضور ارتش‌های متجاوز را در این منطقه نداده و نخواهند داد و با شیطنت‌های دشمن برای اخلال در این مدیریت با قاطعیت برخورد می‌کنند.

سپاه همچنین تاکید کرد که همگان بدانند مسئولیت مستقیم این حوادث و تنش‌افزایی در حمل‌ونقل دریایی منطقه بر عهده ارتش متجاوز آمریکاست که با دخالت و فریب مدیریت شرکت‌های کشتیرانی و شرکت‌های بیمه‌گذار و پرداخت رشوه‌های کلان، مسبب چنین حوادثی می‌شود و با ادامه این مداخلات، حوادث تلخ روز به روز افزایش خواهد یافت. شرکت‌هایی که فریب متجاوزان آمریکایی را بخورند، تحریم می‌شوند و اقدامات تنبیهی لازم در مورد همه شناورهای شرکت‌های متخلف اعمال خواهد شد. سپاه همچنین تاکید کرد که من‌بعد برخورد با شناورهای متخلف محدود به تنگه هرمز نخواهد بود و هر شناوری از معبر غیرمجاز عبور کند در سراسر منطقه تحت تعقیب قرار می‌گیرد و تنبیه آن قطعی خواهد بود.

پاسخ فعال نامحدود ایران

آنچه واضح است، آن است که راهبرد دشمن در تنفیذ سیاست لبه پرتگاه، مبتنی بر این پیش‌فرض خطاست که ایران در پاسخ‌دهی، دچار تردید راهبردی است. بازدارندگی واقعی زمانی شکل می‌گیرد که هزینه هرگونه تعرض احتمالی، از سطح تحمل دشمن خارج شود. اگر واشنگتن و تل‌آویو بدانند که جنگ سه‌روزه در هندسه محاسباتی جمهوری اسلامی ایران یک افسانه است و پاسخ ایران، تمامی زیرساخت‌های حیاتی و نقاط ثقل نیروهای آنان در منطقه را به صورت همزمان هدف قرار خواهد داد، محاسبات انتخاباتی آنان به‌سرعت تغییر کرده و گزینه نظامی از روی میز جمع خواهد شد.

تصور محدود بودن واکنش ایران به حوزه نفوذ بازوهای مقاومت، خطای شناختی دیگری است که دستگاه‌های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی را به ورطه سوءمحاسبه می‌کشاند. در دکترین جدید دفاعی، تفکیک ناپذیری میدان‌های نبرد، به معنای آن است که هر ضربه‌ای به خاک ایران، پاسخی مستقیم، مهلک و بی‌مرز را در پی خواهد داشت که نه با زمان‌بندی آنها، بلکه با الگوی تهاجمی ایران آغاز و با ویرانی کامل دارایی‌های آنها در منطقه پایان می‌یابد؛ این یعنی گذار از دفاع ایستا به پاسخ فعال نامحدود.