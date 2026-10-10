پنتاگون آمار نظامیان کشته شده آمریکایی در تجاوز به ایران را افزایش داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون) با ارائه قطره چکانی آمار تلفات نظامیان متجاوز این کشور به خاک ایران اذعان کرد که شمار نیروهای به هلاکت رسیده این کشور، بیش از آمار پیشین است.

بر اساس اعلام این رسانه، پنتاگون آمار رسمی خود را با افزودن ۲ مورد دیگر از هلاکت ها به‌روزرسانی کرد.

در آمار جدید پنتاگون اعلام شده است که در پی تجاوز این کشور به خاک ایران، ۲۱ نظامی آمریکایی به هلاکت رسیده و ۸۶۵ تن نیز مجروح شده اند.

این در حالیست که به اذعان رسانه های آمریکایی، دولت این کشور آن هم در آستانه انتخابات میان دوره ای کنگره از ارائه آمارهای صحیح تعداد نظامیان کشته و زخمی خود در جریان حملات تلافی جویانه ایران، خودداری می کند.