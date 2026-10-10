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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۶

بلاتکلیفی در ثبت بیماران مراکز ترک اعتیاد

بلاتکلیفی در ثبت بیماران مراکز ترک اعتیاد

درمانگران اعتیاد با انتقاد از تأخیر در اجرای کامل سامانه ثبت بیماران، خواستار پاسخ‌گویی وزارت بهداشت درباره بلاتکلیفی مراکز درمانی و مشکلات نظارت بر ثبت و توزیع داروهای تحت کنترل شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از درمانگران اعتیاد در تهران ، با عنوان این مطلب که بیش از چهار سال از خارج شدن سامانه آیداتیس از دسترس مراکز درمان اعتیاد می‌گذرد، گفته است که در کمیته درمان وعده داده شده بود سامانه جایگزین حداکثر ظرف دو ماه راه‌اندازی شود، اما این سامانه هنوز به‌ طور کامل عملیاتی نشده است.

وی افزود: در شرایطی که مراکز درمان اعتیاد بارها به‌ عنوان یکی از عوامل احتمالی نشت دارو به جامعه مورد انتقاد قرار گرفته‌اند، این پرسش مطرح است که چرا پس از قطع سامانه قبلی، جایگزینی کامل و کارآمد برای ثبت و پایش اطلاعات بیماران فراهم نشده است؟

این درمانگر با اشاره به سامانه اپراتوری سلامت به نشانی op.salamat.gov.ir اظهار کرد: با وجود تعیین مهلت برای استقرار سامانه تا پایان مهر ۱۴۰۵، اجرای آن همچنان با مشکلاتی روبه‌رو است و عملکرد دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز یکسان نیست، به‌طوری‌که برخی در اجرای سامانه جدیت بیشتری دارند، اما در برخی دیگر روند اجرا با تأخیر یا کندی همراه است.

به گفته وی، با وجود پیگیری‌ها و مکاتبات صنفی و نظارتی، هنوز مشکلات سامانه به‌طور کامل برطرف نشده و مسئولیت رفع موانع میان بخش‌های مختلف وزارت بهداشت، از جمله معاونت درمان، معاونت غذا و دارو و واحدهای فناوری اطلاعات، نیازمند تعیین تکلیف روشن است.

درمانگران اعتیاد معتقدند اجرای کامل سامانه، همراه با فراهم شدن زیرساخت‌های مناسب و تعیین ضوابط روشن، می‌تواند به ثبت دقیق‌تر اطلاعات بیماران و نظارت مؤثرتر بر تجویز و توزیع داروهای تحت کنترل کمک کند.

اکنون این پرسش مطرح است که وزارت بهداشت برای پایان دادن به این بلاتکلیفی و عملیاتی شدن کامل سامانه چه برنامه‌ای دارد.

کد مطلب 6973286
حبیب احسنی پور

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