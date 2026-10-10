رسیدگی به ۷۸۴ شکایت بهداشتی در قزوین طی ۶ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم یوسفی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۷۸۴ شکایت بهداشتی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی در سامانه ۱۹۰ ثبت و توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شهرستان قزوین بررسی و رسیدگی شد.

وی افزود: از مجموع شکایت‌های بررسی‌شده، ۳۰۰ مورد صحت داشت و در ۲۸۵ مورد نیز برای اصناف متخلف اخطار کتبی صادر شد.

رئیس گروه بهداشت محیط و حرفه‌ای مرکز بهداشت شهید بلندیان قزوین ادامه داد: در جریان رسیدگی به این شکایت‌ها، ۱۷ مورد نمونه‌برداری از مواد غذایی و چهار مورد نمونه‌برداری از آب آشامیدنی انجام شد.

یوسفی با اشاره به برخورد با مراکز متخلف گفت: در این مدت، ۴۴ مکان به دلیل رعایت نکردن موازین بهداشتی در زمینه مواد غذایی پلمب شد.

وی نانوایی‌ها و اغذیه‌فروشی‌ها را از مراکزی عنوان کرد که بیشترین شکایت‌های بهداشتی مربوط به آن‌ها بوده است.