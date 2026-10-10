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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۰

وام دستیاری برای متاهلین و مجردین ۴۰ و ۳۰ میلیون تعیین شد

وام دستیاری برای متاهلین و مجردین ۴۰ و ۳۰ میلیون تعیین شد

معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، از ابلاغ اعتبار وام دستیاری سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاران و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های دوران تحصیل، اعتبار وام دستیاری برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

وی با اشاره به مبالغ این تسهیلات افزود: وام دستیاری برای دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D.) و دستیاران تخصصی رشته‌های بالینی، با مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای دانشجویان مجرد و ۴۰ میلیون تومان برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6973339

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