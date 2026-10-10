وام دستیاری برای متاهلین و مجردین ۴۰ و ۳۰ میلیون تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، حمید رئیسی معاون تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت با اعلام این خبر اظهار کرد: در راستای حمایت از دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D) و دستیاران و کمک به تأمین بخشی از هزینه‌های دوران تحصیل، اعتبار وام دستیاری برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است.

وی با اشاره به مبالغ این تسهیلات افزود: وام دستیاری برای دانشجویان دکتری تخصصی (Ph.D.) و دستیاران تخصصی رشته‌های بالینی، با مبلغ ۳۰ میلیون تومان برای دانشجویان مجرد و ۴۰ میلیون تومان برای دانشجویان متأهل در نظر گرفته شده است.