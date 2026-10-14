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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

مبالغ جدید وام‌های دانشجویی اعلام شد

مبالغ جدید وام‌های دانشجویی اعلام شد

صندوق رفاه دانشجویان مبلغ وام‌های دانشجویی سال تحصیلی جدید را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مبالغ جدید وام‌های تحصیلی، شهریه و ضروری دانشجویان اعلام شد. بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان میزان وام‌ها با توجه به مقطع تحصیلی و نوع تسهیلات متفاوت است.

وام تحصیلی برای دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی ۷ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۱۰ میلیون تومان و دکتری تخصصی، دکتری مستقیم و دستیاری ۱۵ میلیون تومان تعیین شده است. این مبالغ برای دانشجویان متأهل به‌ترتیب ۱۴، ۲۰ و ۳۰ میلیون تومان خواهد بود.

میزان وام شهریه نیز برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۵ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای ۷ میلیون تومان و دکتری تخصصی ناپیوسته ۱۰ میلیون تومان اعلام شده است.

بر اساس این اعلام، وام ضروری برای ازدواج و تولد فرزند ۲۰ میلیون تومان و برای مواردی از جمله حوادث، بیماری‌های خاص، تهیه لوازم کمک‌آموزشی و بلایای طبیعی ۱۵ میلیون تومان است. همچنین وام عتبات عالیات پنج میلیون تومان در نظر گرفته شده که با تشخیص رئیس صندوق، این مبلغ به ۲۰ میلیون تومان افزایش می‌یابد.

کد مطلب 6977470

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