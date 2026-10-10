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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

کلید نهایی آزمون‌ تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

کلید نهایی آزمون‌ تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

کلید نهایی آزمون‌ ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی در ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این دوره از آزمون تعداد ۴۶۵ داوطلب در ۱۱ حوزه امتحانی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تبریز، اهواز، شیراز، زنجان، مازندران، زاهدان، همدان، اصفهان، کرمان و مشهد حضور یافتند و به ۱۶۵ سوال در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ دادند.

افرادی که دارای دکتری تخصصی (Ph.D.) در یکی از رشته های تخصصی علوم آزمایشگاهی پزشکی شامل: انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (بانک خون) و ویروس شناسی پزشکی هستند، مجاز به شرکت در این آزمون بودند.

کلید اولیه و دفترچه سؤالات آزمون ۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد و پس از رسیدگی به اعتراضات کلید نهایی امروز ۱۸ مهرماه منتشر شده است.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اصلاحات نهایی کلید آزمون براساس موارد زیر اعلام شده است و نتایج داوطلبان براساس کلید نهایی اعلام خواهد شد.

شماره سؤال: نتیجه بررسی

شماره ۴: گزینه د صحیح است.

شماره ۹: گزینه د صحیح است.

شماره ۴۰: حذف

شماره ۴۲: حذف

شماره ۴۴: حذف

شماره ۵۴: گزینه الف صحیح است.

شماره ۶۰: حذف

شماره ۶۵: حذف

شماره ۷۲: گزینه د صحیح است.

شماره ۹۵: حذف

شماره ۱۰۹: حذف

شماره ۱۶۵: گزینه د صحیح است.

پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به ترتیب با سهم ۶۰ و ۳۰ درصد انجام خواهد شد.

کد مطلب 6973378

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