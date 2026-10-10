کلید نهایی آزمون‌ تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال ۱۴۰۵ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی در ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

در این دوره از آزمون تعداد ۴۶۵ داوطلب در ۱۱ حوزه امتحانی دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، تبریز، اهواز، شیراز، زنجان، مازندران، زاهدان، همدان، اصفهان، کرمان و مشهد حضور یافتند و به ۱۶۵ سوال در مدت ۱۸۰ دقیقه پاسخ دادند.

افرادی که دارای دکتری تخصصی (Ph.D.) در یکی از رشته های تخصصی علوم آزمایشگاهی پزشکی شامل: انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (بانک خون) و ویروس شناسی پزشکی هستند، مجاز به شرکت در این آزمون بودند.

کلید اولیه و دفترچه سؤالات آزمون ۵ مهر ۱۴۰۵ منتشر شد و پس از رسیدگی به اعتراضات کلید نهایی امروز ۱۸ مهرماه منتشر شده است.

براساس اعلام دبیرخانه شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی اصلاحات نهایی کلید آزمون براساس موارد زیر اعلام شده است و نتایج داوطلبان براساس کلید نهایی اعلام خواهد شد.

شماره سؤال: نتیجه بررسی

شماره ۴: گزینه د صحیح است.

شماره ۹: گزینه د صحیح است.

شماره ۴۰: حذف

شماره ۴۲: حذف

شماره ۴۴: حذف

شماره ۵۴: گزینه الف صحیح است.

شماره ۶۰: حذف

شماره ۶۵: حذف

شماره ۷۲: گزینه د صحیح است.

شماره ۹۵: حذف

شماره ۱۰۹: حذف

شماره ۱۶۵: گزینه د صحیح است.

پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به ترتیب با سهم ۶۰ و ۳۰ درصد انجام خواهد شد.