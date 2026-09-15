برگزاری آزمون‌ فلوشیپ علوم آزمایشگاهی در ۲مهر

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون‌ ورودی دوره تکمیلی علوم آزمایشگاهی در ۲ مهرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد. زمان ثبت نام این آزمون ۷ تا ۱۴ تیرماه ۱۴۰۵ بود و پس از چند بار تمدید داوطلبان تا صبح روز شنبه ۷ شهریورماه ۱۴۰۵ فرصت ثبت نام داشتند.

شرایط داوطلبانی که می توانند در آزمون دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی شرکت کنند:

افرادی که دارای دکتری تخصصی (Ph.D.) در یکی از رشته های تخصصی علوم آزمایشگاهی پزشکی شامل: انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی (میکروب شناسی) پزشکی، بیوشیمی بالینی، ژنتیک پزشکی، قارچ شناسی پزشکی، خون شناسی (هماتولوژی) آزمایشگاهی و علوم انتقال خون (بانک خون) و ویروس شناسی پزشکی هستند، مجاز به شرکت در این آزمون هستند.

کارت ورود به جلسه آزمون ورودی دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از روز دوشنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی قابل دریافت است و داوطلبان برای حضور در آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه و کارت شناسایی معتبر شامل کارت ملی یا شناسنامه را به همراه داشته باشند.

آزمون مرحله اول در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲ مهر ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و محل برگزاری آزمون در کارت ورود به جلسه داوطلبان درج می‌شود. داوطلبان موظف هستند حداقل یک ساعت پیش از آغاز آزمون در حوزه امتحانی حضور داشته باشند.

تعداد سؤالات آزمون ۱۶۵ سؤال و مدت زمان پاسخگویی ۱۸۰ دقیقه تعیین شده است. دفترچه سؤالات به صورت فایل PDF بر روی رایانه‌های موجود در حوزه آزمون در اختیار داوطلبان قرار می‌گیرد و پاسخ صحیح هر سؤال باید در پاسخنامه کاغذی وارد شود.

کلید اولیه و دفترچه سؤالات آزمون نیز روز یکشنبه ۵ مهر ۱۴۰۵ از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر خواهد شد و داوطلبان تا ساعت ۱۲ ظهر سه‌شنبه ۷ مهر ۱۴۰۵ فرصت دارند اعتراضات خود نسبت به سؤالات را از طریق سامانه مربوطه ثبت کنند.

در پایان این مرحله، به تعداد دو برابر ظرفیت پذیرش، افرادی که مجاز به ادامه فرآیند باشند، برای شرکت در مرحله دوم آزمون (مصاحبه) دعوت خواهند شد؛ ظرفیت پذیرش متعاقباً اعلام می‌شود.

همچنین تأکید می شود در صورتی که در هر مرحله مشخص شود داوطلب هر یک از شرایط عمومی ورود به دوره نداشته و واجد شرایط شرکت در آزمون نبوده است، ثبت‌نام وی لغو خواهد شد.

حوزه‌های برگزاری آزمون علاوه بر شهر تهران، شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز، اهواز، شیراز، زنجان، مازندران، زاهدان، همدان، اصفهان، کرمان و مشهد خواهد بود.

نحوه پذیرش: پذیرش در دوره تکمیلی تخصصی علوم آزمایشگاهی از طریق آزمون کتبی و مصاحبه به ترتیب با سهم ۶۰ و ۳۰ درصد انجام خواهد شد.