آزمایشگاه مرزی ماهیرود نیازمند ۱۲۰ میلیارد ریال اعتبار 

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری ظهر شنبه در نشست خبری ضمن تبریک هفته استاندارد به خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای استان، نقش آنان را در آگاهی‌بخشی به جامعه و پل ارتباطی میان دستگاه‌های اجرایی و مردم، بسیار حیاتی و ارزشمند توصیف کرد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با تصریح بر اینکه نگاه این اداره‌کل به استانداردسازی صرفاً یک رویکرد فنی نیست، گفت: استاندارد نه یک مانع، بلکه بستری برای تسهیل تولید و ایجاد ارزش افزوده است.

وی گفت: هدف ما این است که تولیدکنندگان استان با ارتقای کیفیت، جایگاه خود را در بازارهای ملی و بین‌المللی تثبیت کنند و در واقع حمایت از تولید و صیانت از حقوق مصرف‌کننده، دو روی یک سکه هستند که در این اداره‌کل به موازات هم دنبال می‌شوند.

وی افزود: استان، برخوردار از ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه‌های معدنی و محصولات کشاورزی راهبردی نظیر زعفران، زرشک و عناب است.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی تصریح کرد: راهکار ما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به ثروت پایدار، استقرار سیستم‌های استانداردسازی است که منجر به افزایش اعتماد بازار و قدرت رقابت‌پذیری کالاهای استان می‌شود.

عملکرد ۲ ساله؛ از نظارت بر سموم تا ارزیابی واردات و صادرات

بذری در ادامه گزارش عملکرد این اداره‌کل در طول دو سال گذشته (دولت چهاردهم) را تشریح و بیان کرد: ۳۴۷ مورد صدور، تمدید، تعلیق و ابطال پروانه های کاربرد علامت استاندارد، انجام ۶۰ مورد ارزیابی انطباق (موضوع بند ۱۷ برنامه پیشرفت) بر روی محصولات تولیدی و وارداتی استان با تمرکز بر شناسایی فلزات سنگین، آفلاتوکسین و باقی‌مانده سموم در این مدت داشته ایم.

وی با اشاره به اینکه در دو سال گذشته ارزیابی ۲۱۸۷ مورد کالای صادراتی و وارداتی مشمول استاندارد اجباری انجام شده است، افزود: نجام ۴۰۱۰ مورد بازدید و نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی نیز صورت گرفته است.

ضرب‌الاجل قانونی برای برچسب انرژی ساختمان‌های دولتی

یکی از محورهای مهم این نشست، تأکید مدیرکل استاندارد بر لزوم رعایت استانداردهای مصرف انرژی در دستگاه‌های اجرایی بود.

بذری در این باره اظهار کرد: با توجه به ناترازی انرژی در کشور و بر اساس مصوبه شورای استاندارد استان در مردادماه، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلف به اخذ برچسب انرژی برای ساختمان‌های اداری خود هستند.

وی با انتقاد از روند کند پیگیری برخی ادارات در این زمینه افزود: ما پیش‌قدم بوده‌ایم و تمامی ساختمان‌های اداری متعلق به این اداره‌کل در سطح استان، برچسب انرژی خود را دریافت کرده‌اند.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی گفت: اکنون انتظار می‌رود سایر دستگاه‌های اجرایی نیز ضمن قرار گرفتن در چرخه بازرسی و آزمون، نسبت به ارتقای بهره‌وری انرژی ساختمان‌های خود اقدام کنند.

رشد ۱۷۷ درصدی اعتبارات ملی

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در پایان با قدردانی از حمایت‌های استاندار و ریاست سازمان ملی استاندارد، در خصوص وضعیت اعتبارات تملک دارایی‌ها اظهارکرد: با وجود تنگناهای بودجه‌ای، با پیگیری‌های مستمر، موفق به جذب ۵۳۷ میلیارد ریال اعتبار در سال جاری شدیم که این رقم شامل ۴۷۱ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی (با رشد ۱۷۷ درصدی نسبت به سال قبل) و ۶۶ میلیارد ریال از اعتبارات استانی است.

بذری خاطرنشان کرد: در رویه جدید، فرآیندهای ترخیص به نحوی اصلاح شده که پرونده‌های صادراتی پیش از رسیدن محموله به مرکز استان در سامانه تعیین‌تکلیف می‌شوند و در مورد کالاهای اساسی وارداتی نیز، اجازه توزیع پس از احراز نتایج آزمون صادر می‌شود که این رویکرد، انباشت کالا در مرزها را به صفر رسانده است.

وی همچنین از هزار و ۷۰۰ مورد بازرسی از آسانسورها در خراسان جنوبی خبر داد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات زیرساختی در پایانه مرزی ماهیرود، از فعال‌سازی کارگروه تخصصی «تعیین ماهیت کالا» در استان خبر داد و تأکید کرد: این اقدام که خراسان جنوبی را به دوازدهمین استان دارای این کارگروه تبدیل کرده، جهش قابل‌توجهی در سرعت ترانزیت و صادرات مشتقات نفتی ایجاد کرده است.

بذری بیان کرد: پرونده‌های مربوط به صادرات مشتقات نفتی که پیش از این فرآیندی زمان‌بر داشت، اکنون در کمتر از یک ماه بررسی و تعیین تکلیف می‌شود. همین امر، یکی از دلایل اصلی افزایش اقبال تجار و رونق صادرات سوخت و فرآورده‌های نفتی از مرز ماهیرود بوده است.

تکمیل آزمایشگاه ماهیرود؛ کلید تبدیل شدن به «مرز شاخص»

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی در نقطه صفر مرزی، گفت: برای تکمیل آزمایشگاه مرزی ماهیرود، نیازمند اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال هستیم.

وی تأکید کرد: در مذاکرات با سازمان ملی استاندارد، قول‌های مساعدی برای تأمین تجهیزات دریافت کرده‌ایم که امیدواریم با تخصیص بودجه در تملک سال ۱۴۰۵، این پروژه به بهره‌برداری کامل برسد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در پایان، برنامه‌های بزرگداشت هفته استاندارد در استان را تشریح و یادآور شد: همایش روز جهانی استاندارد، تقدیر از واحدهای نمونه، تجلیل از یک واحد تولیدی نمونه کشوری (در تهران) و ۸ واحد نمونه استانی از برنامه های این هفته است.