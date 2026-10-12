به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بذری صبح دوشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی گزارشی از اقدامات این اداره‌کل در مسیر تحقق «استاندارد انسانی» و توسعه زیرساخت‌های فنی ارائه کرد و گفت: با همکاری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، رویکرد آموزش استاندارد از طریق قصه‌گویی و برگزاری جشنواره‌های مرتبط تبیین شد.

وی ادامه داد: همچنین با تعامل اداره‌کل تبلیغات اسلامی، بحث ترویج فرهنگ استاندارد بر پایه آیات نورانی قرآن و اخلاق اسلامی در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن طراحی نمادهای گرافیکی و برگزاری جشنواره‌ای با حضور هنرمندان استان بود که اختتامیه آن به همت دانشگاه بیرجند برگزار شد.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی در ادامه به اقدامات تخصصی برای تأمین سلامت جامعه اشاره کرد و گفت: حفظ سلامت و ایمنی مردم در کالاها و خدمات، اولویت اصلی ماست و در همین راستا، با نمونه‌برداری و آزمون دقیق ۶۰ نمونه از میوه‌های پرمصرف بازار و بررسی باقی‌مانده سموم، شایعات فضای مجازی مبنی بر عدم سلامت برخی محصولات کشاورزی قاطعانه رد شد و با مستندات علمی، سلامت محصولات برای عموم مردم اثبات شد.

بذری با تأکید بر تقویت زیرساخت‌های فنی استان، تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و جذب اعتبارات از سازمان ملی استاندارد ایران، آزمایشگاه فلزات سنگین در استان مستقر شده که به‌زودی افتتاح خواهد شد.

وی گفت:علاوه بر این، راه‌اندازی آزمایشگاه مشتقات نفتی در این اداره‌کل، به‌عنوان تنها آزمایشگاه منطقه شرق کشور در این حوزه، نظارت دقیق بر ترانزیت‌های نفتی را ممکن ساخته که تحولی در کنترل کیفی این حوزه محسوب می‌شود.

مدیرکل استاندارد خراسان جنوبی یادآور شد: در سال گذشته بالغ بر پنج هزار بازرسی و نمونه‌برداری از سطح بازار، شهربازی‌ها و آسانسورها با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کننده و ایمنی جامعه انجام شده است.