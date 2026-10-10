تمدید مهلت ترخیص ۹۰ و ۱۰۰ درصدی کالاها تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، گمرک ایران از تمدید مهلت اجرای مصوبه ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای دولتی و ۹۰ درصدی کالاهای بخش غیردولتی تا ۱۵ آبان ۱۴۰۵ خبر داد.

بر اساس این مصوبه، ترخیص کالاهای متعلق به وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی به‌صورت ۱۰۰ درصدی و کالاهای بخش غیردولتی، طبق فهرست کدتعرفه‌های اعلام‌شده به گمرک و مشروط به داشتن ثبت سفارش بانکی، تا سقف ۹۰ درصد بدون دریافت کد رهگیری بانک امکان‌پذیر است.

همچنین ترخیص ۱۰ درصد باقی‌مانده کالاهای سریع‌الفساد بخش غیردولتی، مشابه بخش دولتی، امکان‌پذیر خواهد بود. برای جلوگیری از متروکه‌شدن کالاها نیز امکان جایگزینی کالاهای غیرسریع‌الفساد باقی‌مانده با کالاهای جدیدالورود پیش‌بینی شده است.

بر اساس این اعلام، محموله‌های دارویی شامل مواد اولیه، داروهای ساخته‌شده، تجهیزات و ملزومات پزشکی و قطعات یدکی مربوط نیز با ارائه کپی اسناد یا حداقل اسناد مورد نیاز قابل ترخیص خواهند بود.