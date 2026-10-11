افزایش ۲۵ درصدی ظرفیت تولید در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، رضا انصاری صبح یکشنبه در افتتاح نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی فارس با اشاره به ظرفیت‌های صنعت کشور برای عبور از چالش‌های اقتصادی گفت: با وجود محدودیت‌ها و دشواری‌های پیش‌روی تولید، روند فعالیت واحدهای صنعتی از اردیبهشت‌ماه بهبود یافته و میانگین افزایش ظرفیت تولید در ماه‌های گذشته نسبت به نخستین ماه سال به بیش از ۲۵ درصد رسیده است.

وی افزود: اگرچه بازگشت تولید به سطح مشابه در شش‌ماهه نخست سال گذشته همچنان نیازمند تلاش بیشتر است، روند بهبود ظرفیت‌های تولیدی نشان می‌دهد که امکان تقویت فعالیت‌های صنعتی و بازگشت تدریجی به شرایط مطلوب‌تر وجود دارد.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت، حفظ ظرفیت تولید و صیانت از منابع ارزی را از اولویت‌های این وزارتخانه دانست و گفت: تأمین مالی، دسترسی به انرژی، مشکلات لجستیکی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز، از جمله ارز، از مهم‌ترین مسائلی است که برای پشتیبانی از بنگاه‌های تولیدی باید مورد توجه قرار گیرد.

انصاری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تسهیل تأمین ارز فعالان صنعتی اظهار کرد: وزارت صمت با پیگیری‌های وزیر و برگزاری نشست‌های مستمر با بانک مرکزی، راهکارهایی متناسب با منابع ارزی کشور در پیش گرفته که تخصیص بهینه منابع و متنوع‌سازی روش‌های تأمین ارز را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در ماه‌های اخیر، ظرفیت‌های تازه‌ای برای معامله مستقیم در مرکز مبادله ارز و استفاده از روش‌های متنوع تأمین ارز ایجاد شده است؛ اقداماتی که می‌تواند دسترسی تولیدکنندگان به منابع ارزی مورد نیاز را تسهیل کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: در شرایط فعلی، صادرکنندگان امکان عرضه ارز خود با نرخ مناسب و نزدیک به بازار آزاد را دارند و زمینه مبادله ارز میان صادرکنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان نیز فراهم شده است؛ ظرفیتی که می‌تواند به پویایی بیشتر تولید و توسعه صادرات کمک کند.

بازنگری در سیاست‌ها برای تقویت تولید و اشتغال

انصاری با تأکید بر ضرورت هماهنگی سیاست‌های اقتصادی با نیازهای بخش تولید اظهار کرد: قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که ضمن تحقق اهداف مورد نظر، زمینه افزایش هزینه‌های تولید و تضعیف توان رقابتی بنگاه‌ها را فراهم نکنند.

وی با اشاره به ضرورت بررسی آثار قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق بر فعالیت‌های صنعتی گفت: بر اساس اطلاعات شش‌ماهه شرکت‌های نیروگاهی حاضر در بورس، سود خالص عملیاتی این شرکت‌ها در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که حاشیه سود خالص بسیاری از بنگاه‌های تولیدی کمتر از ۲۰ درصد است.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: بررسی دقیق آثار هزینه‌های انرژی و سایر مقررات بر عملکرد بنگاه‌ها می‌تواند به شناسایی موانع و اتخاذ تصمیمات مؤثرتر برای حمایت از تولید و حفظ اشتغال منجر شود.

انصاری با اشاره به گزارش‌های مربوط به وضعیت اشتغال صنعتی در بهار ۱۴۰۵ گفت: بر اساس آمار رسمی، تعداد فرصت‌های شغلی صنعتی در این فصل نسبت به بهار سال گذشته بیش از ۶۰۰ هزار مورد کاهش یافته است؛ موضوعی که اهمیت حمایت هدفمند از واحدهای تولیدی و تقویت توان اقتصادی آن‌ها را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه تولید یکی از پایه‌های اصلی رشد اقتصادی کشور است، تأکید کرد: بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌ها و رفع موانع پیش‌روی آن‌ها می‌تواند زمینه تقویت تولید ناخالص داخلی، پایداری اشتغال و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی کشور را فراهم کند.

تسهیل تأمین مواد اولیه با اصلاح مقررات

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در ادامه، اصلاح برخی مقررات مرتبط با تأمین مواد اولیه را ضروری دانست و اظهار کرد: بخشی از تولیدکنندگان هنگام واردات مواد اولیه با پرسش‌هایی درباره منشأ ارز مورد استفاده مواجه می‌شوند که در مواردی می‌تواند روند تأمین نیاز کارخانه‌ها را دشوار کند.

انصاری با اشاره به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در رسیدگی به این موارد باید شرایط بنگاه‌هایی که برای تأمین مواد اولیه و استمرار تولید اقدام می‌کنند نیز مورد توجه قرار گیرد تا اجرای مقررات به فعالیت کارخانه‌ها و حفظ فرصت‌های شغلی لطمه نزند.

وی خواستار اصلاح مقررات مرتبط شد و گفت: در صورت فراهم نبودن امکان اصلاح قانون در کوتاه‌مدت، بررسی تعلیق موقت برخی بخش‌های آن می‌تواند به کاهش مشکلات تولیدکنندگان و تسهیل تأمین مواد اولیه کمک کند.

فناوری و دانش‌بنیان شدن؛ مسیر آینده صنعت ایران

انصاری با تشریح برنامه‌های بلندمدت وزارت صمت، توسعه فناوری و دانش‌بنیان شدن صنایع را از ضرورت‌های ارتقای توان رقابتی کشور دانست و اظهار کرد: هدف آن است که با عبور از چالش‌های کنونی، ظرفیت تولید با ثبات بیشتری حفظ شود و زمینه برای رشد پایدار فعالیت‌های صنعتی فراهم آید.

وی با اشاره به تجربه صنایع ایران و مقایسه روند شکل‌گیری آن‌ها با صنایع مشابه در کشورهای دیگر گفت: برخی صنایع کشور، از جمله ذوب‌آهن اصفهان و خودروسازی، سابقه فعالیت طولانی دارند و در دوره‌ای شکل گرفتند که صنایع مشابه در دیگر کشورها نیز در حال توسعه بودند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت افزود: برای نمونه، هم‌زمان با آغاز فعالیت هیوندای در کره جنوبی، ایران‌ناسیونال با تیراژ ۶۰ هزار دستگاه فعالیت داشت، در حالی که تیراژ اولیه هیوندای حدود ۶ هزار دستگاه بود؛ تجربه‌ای که اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و ضرورت تداوم سرمایه‌گذاری برای توسعه صنعتی را نشان می‌دهد.

انصاری با تأکید بر نقش اقتصاد مقیاس در افزایش توان تولیدی بنگاه‌ها بیان کرد: افزایش تیراژ باید با توسعه فناوری، ارتقای دانش فنی و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه همراه شود تا صنایع کشور بتوانند سهم بیشتری از بازارهای جهانی به دست آورند.

وی با اشاره به تجربه صنایع موفق در کشورهای مختلف، تقویت ارتباط میان دانشگاه، مراکز علمی و واحدهای صنعتی را ضروری دانست و گفت: سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه دانش و فناوری می‌تواند مسیر ارتقای کیفیت محصولات، افزایش بهره‌وری و تقویت رقابت‌پذیری صنایع ایران را هموار کند.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در پایان ابراز امیدواری کرد که با رفع موانع تولید، بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مورد نیاز و گسترش فناوری‌های نوین، ظرفیت‌های صنعتی کشور بیش از گذشته فعال شود و صادرات محصولات ایرانی و حضور برندهای ملی در بازارهای جهانی افزایش یابد.