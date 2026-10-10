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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۲

عامل شهادت رئیس پلیس پیشگیری فاریاب به هلاکت رسید

عامل شهادت رئیس پلیس پیشگیری فاریاب به هلاکت رسید

کرمان-فرمانده انتظامی استان کرمان گفت: فردی که با اقدام تروریستی، در عصر روز ۵شنبه ۱۶ مهرماه، رئیس پلیس پیشگیری فاریاب را به شهادت رسانده بود، در پی اقدامات عملیاتی پلیس استان به هلاکت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی اقدام تروریستی و شهادت سرهنگ مهدی جمشیدی گوشکی در شهرستان فاریاب، تلاش‌های تخصصی و عملیاتی پلیس از همان دقایق اولیه، برای شناسایی و برخورد با عاملان این جنایت با جدیت دنبال شد که در نهایت و در کمتر از ۴۸ ساعت، به هلاکت عامل این ترور انجامید.

وی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در صیانت از امنیت عمومی، افزود: تعرض به حافظان نظم و امنیت و ارتکاب اقدامات تروریستی، خللی در اراده استوار مدافعان امنیت ایجاد نخواهد کرد و پلیس با اقتدار و قاطعیت، برخورد با مخلان امنیت مردم را در دستور کار دارد.

کد مطلب 6973706

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