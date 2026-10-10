عامل شهادت رئیس پلیس پیشگیری فاریاب به هلاکت رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جلیل موقوفه‌ئی، شامگاه شنبه به خبرنگاران گفت: در پی اقدام تروریستی و شهادت سرهنگ مهدی جمشیدی گوشکی در شهرستان فاریاب، تلاش‌های تخصصی و عملیاتی پلیس از همان دقایق اولیه، برای شناسایی و برخورد با عاملان این جنایت با جدیت دنبال شد که در نهایت و در کمتر از ۴۸ ساعت، به هلاکت عامل این ترور انجامید.

وی با تأکید بر عزم راسخ پلیس در صیانت از امنیت عمومی، افزود: تعرض به حافظان نظم و امنیت و ارتکاب اقدامات تروریستی، خللی در اراده استوار مدافعان امنیت ایجاد نخواهد کرد و پلیس با اقتدار و قاطعیت، برخورد با مخلان امنیت مردم را در دستور کار دارد.