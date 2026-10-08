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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۲۷

شهادت رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در حمله تروریستی

شهادت رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در حمله تروریستی

کرمان- مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی استان کرمان در اطلاعیه‌ای از شهادت سرهنگ «مهدی جمشیدی پور» رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب، در جریان یک حمله تروریستی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، حوالی ساعت ۲۰:۱۵، خودروی این افسرِ جان‌بر کف در حین انجام وظیفه در یکی از خیابان‌های شهرستان فاریاب، مورد تعرضِ مسلحانه عناصر تروریست قرار می گیرد و مهاجمان پس از متوقف‌کردنِ وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدفِ گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.

در پی این واقعه، تیم‌های ویژه عملیاتی و اطلاعاتی پلیس در منطقه مستقر شده و فرآیند شناسایی، تعقیب و دستگیری ضاربان با قاطعیتِ در دستور کارِ پلیس قرار گرفته است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این افسر فداییِ نظم و امنیت به خانواده معزز ایشان و عموم مردم شهیدپرور استان، اعلام می‌دارد که انتقام خون این شهید والامقام قطعی بوده و مخلان امنیت عمومی در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد.

شایان ذکر است زمان و مکان مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید، به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6972166

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    نظرات

    • جمال عبدالناصر IR ۰۶:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۷
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      پاسخ
      انشالله جانیان و قاتلان بدست عدالت محاکمه شوند.

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