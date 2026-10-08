شهادت رئیس پلیس پیشگیری شهرستان فاریاب در حمله تروریستی

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این گزارش شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، حوالی ساعت ۲۰:۱۵، خودروی این افسرِ جان‌بر کف در حین انجام وظیفه در یکی از خیابان‌های شهرستان فاریاب، مورد تعرضِ مسلحانه عناصر تروریست قرار می گیرد و مهاجمان پس از متوقف‌کردنِ وسیله نقلیه، وی را ناجوانمردانه مورد هدفِ گلوله قرار داده و به شهادت رساندند.

در پی این واقعه، تیم‌های ویژه عملیاتی و اطلاعاتی پلیس در منطقه مستقر شده و فرآیند شناسایی، تعقیب و دستگیری ضاربان با قاطعیتِ در دستور کارِ پلیس قرار گرفته است.

مرکز اطلاع رسانی پلیس کرمان ضمن تبریک و تسلیت شهادت این افسر فداییِ نظم و امنیت به خانواده معزز ایشان و عموم مردم شهیدپرور استان، اعلام می‌دارد که انتقام خون این شهید والامقام قطعی بوده و مخلان امنیت عمومی در چنگال عدالت گرفتار خواهند شد.

شایان ذکر است زمان و مکان مراسم تشییع و وداع با پیکر مطهر شهید، به زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.